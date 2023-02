Cosa fare a Napoli e in Campania l’ultimo giorno di Carnevale 2023, il martedì grasso

Grande giorno di festa in tutta la Campania ed anche a Napoli: martedì 21 febbraio è il martedì grasso, l’ultimo giorno di Carnevale e, ovunque, ci saranno tante feste e sfilate di carri allegorici, ma anche tanti altri eventi per la felicità di bambini e adulti

Sono riprese le grandi feste di Carnevale a Napoli e in Campania e, martedì 21 febbraio 2023, il martedì grasso di Carnevale, sarà il grande giorno di festa in tutta la regione. Feste, sfilate di carri allegorici, ma anche balli in maschera e tanti altri eventi per divertirsi tutti assieme. Vediamo assieme una selezione dei migliori eventi a Napoli e nel resto della nostra regione.

Feste e sfilate a Napoli il 21 febbraio 2023, martedì grasso

Sottencoppa, la grande festa di Carnevale a Napoli

Anche il 21 febbraio 2023 a Napoli c’è Sottencoppa, il Carnevale Sonico di Napoli che si svolgerà tra il MANN, il Museo Nazionale e la Galleria Principe di Napoli con eventi gratuiti e con una grande rassegna musicale organizzata dal Comune di Napoli per festeggiare il Carnevale. Non mancherà un grande spazio è riservato ai bambini Sottencoppa, la grande festa di Carnevale

Itinerari in Maschera al Teatro San Carlo di Napoli

Anche il 20 e il 21 febbraio il MeMus Museo e Archivio Storico del Teatro San Carlo, si veste in costume. Ci sarà infatti ITINERARI IN MASCHERA, tutti i giorni alle ore 10:30 – 12:00 – 14:00 – 15:30. Previste tre esperienze guidate: CACCIA ALL’OPERA, OFFICINA CREATIVA, GRAN BALLO. Ingresso 5€, Card3 family 12€, Card4 family 15€ in vendita dal 18 febbraio presso la biglietteria Teatro di San Carlo. Maggiori informazioni Teatro San Carlo 081 797 2331

Il Carnevale Epomeo 2023 con quattro giorni tra sfilate, concerti e street food

Lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 ritorna a Napoli, nel quartiere di Soccavo, la grande festa del Carnevale Epomeo, l’appuntamento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. il Carnevale Epomeo 2023

Carnevale Gotico Napoletano a Palazzo Ricca:Tour Teatralizzato e aperitivo

Anche martedì 21 febbraio 2023, nello splendido Archivio storico del Banco di Napoli a Palazzo Ricca in via dei Tribunali a Napoli dove si terrà un simpaticissimo evento dal titolo “Carnevale Gotico Napoletano a Palazzo Ricca: Tour Teatralizzato tra Misteri e Orrore con Aperitivo” Carnevale Gotico Napoletano

Grande festa di Carnevale ad Edenlandia in tutti i weekend fino al 22 febbraio 2023

Anche per il Carnevale 2023 a Napoli ad Edenlandia, ci saranno tanti eventi e una grande festa il 20 e il 21 febbraio quando Edenlandia sarà aperta tutta la giornata fino a sera. festa di Carnevale ad Edenlandia

Carnevale a Napoli al Museo di Pietrarsa

Martedì 21 febbraio, nel giorno di Carnevale siete invitati a partecipare ad un percorso con visita al Museo e una caccia al tesoro con Ferdinando II di Borbone e la regina Maria Teresa D’Asburgo. Per informazioni e prenotazioni

Feste e sfilate in Campania il 21 febbraio 2023, martedì grasso

Il Carnevale Solofrano 2023: il programma degli eventi della bella festa a Solofra

Anche martedì 21 Febbraio 2023 si terrà a Solofra, nell’avellinese, l’edizione 2023 della bella festa del Carnevale Solofrano Un evento con tante sfilate di carri allegorici che coinvolgeranno i bambini e famiglie ma anche tanti gruppi mascherati che parteciperanno alle sfilate nei giorni di festa nel centro di Solofra. Carnevale Solofrano 2023

1500 figuranti per il ritorno del Carnevale di Villa Literno

Dopo due anni di fermo ritorna alla grande il Carnevale del Mediterraneo di Villa Literno, la più grande e vivace manifestazione carnevalesca della provincia di Caserta con 1500 figuranti, carri allegorici alti fino a 15 metri e cinque grandi giornate di festa. Grande festa il 21 Febbraio 2023. Carnevale di Villa Literno

Ritorna lo storico Carnevale di Capua, una festa tra le più antiche e famose d’Italia

Anche lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 si terrà a Capua la 136esima edizione della grande festa del Carnevale di Capua uno dei Carnevali tra i più antichi e famosi d’Italia. Le prime notizie su questa grande festa popolare, celebrata così come si svolge oggi, risalgono alla fine dell’800. Carnevale di Capua

Lo storico Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Dopo due anni ritorna la grande festa dello storico Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia che si terrà nel borgo di Montemarano anche nei giorni 20-21-25-26 Febbraio 2023. Tante belle giornate di festa per il Carnevale, a Montemarano (AV) che, sembra risalga agli anni 1793-1794. E per tutto il periodo sarà allestita la piazza del gusto con stand enogastronomici in piazza mercato dove degustare le ricette tipiche del posto in abbinamento ai buoni vini delle cantine del territorio. Carnevale, a Montemarano

A Maiori la grande festa del Gran Carnevale Maiorese: il carnevale in costiera amalfitana

Anche il 21 e 26 febbraio 2023 si terrà a Maiori, in costiera amalfitana, la 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese una grande festa che si tiene da quasi cinquant’anni con dieci giorni di eventi con ben tre sfilate a Maiori Gran Carnevale Maiorese

Il Carnevale di Saviano 2023 con 12 grandi carri allegorici: ritorna il Carnevale Savianese

Ritorna la bella festa del Carnevale Savianese e prevede, per questa 43esima edizione, ben 12 carri allegorici che potremo ammirare prima sul Corso principale di Saviano e poi, in occasione delle sfilate per le vie del centro storico anche il 21 Febbraio 2023. Il Carnevale di Saviano 2023

A Sarno ritorna la grande festa del Carnevale Sarnese dopo 2 anni

Per quattro giorni si terrà a Sarno, dopo due anni, la bella festa del Carnevale Sarnese 2023. Quattro date importanti da non perdere, la Grande parata finale di Martedì 21 febbraio 2023 per la bella e colorata festa del Carnevale Sarnese. Carnevale Sarnese

Il Grande Carnevale di Palma Campania e le Quadriglie: il programma 2023

Da domenica 12 febbraio fino a mercoledì 22 Febbraio 2023 si terrà la grande festa del Carnevale Palmese a Palma Campania, in provincia di Napoli, un grande evento/spettacolo che prevede anche l’esibizione delle straordinarie quadriglie. Grande Carnevale di Palma Campania

“’A Mascarata”, la grande festa di Carnevale a Montoro con un mese di festeggiamenti

Comincia a Montoro, in provincia di Avellino, la grande festa di Carnevale con “’A Mascarata” il bell’evento che prevede sette feste e un mese di festeggiamenti del Carnevale in vari luoghi della zona e dell’Irpinia. Prossima 21 Febbraio 2023. “’A Mascarata”a Montoro

Carnevale dell’Amicizia nel beneventano a Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte: il programma

Anche il 21 febbraio 2023 una grande festa in provincia di Benevento per il “Carnevale dell’Amicizia” 2023 che, per 4 giorni, si svolgerà in 4 belle cittadine del beneventano ed in particolare a Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte. martedì 21 a Ponte Carnevale dell’Amicizia

