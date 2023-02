Il Carnevale 2023 in Campania: le più belle feste e sfilate di Carnevale a Napoli e nelle varie provincie

Facebook Gran Carnevale Maiorese

Tante feste di carnevale a Napoli e in Campania per la felicità di grandi e bambini con quasi sempre sfilate di carri allegorici, che per alcune feste raggiungeranno anche i 15 metri di altezza, e con tante maschere, costumi e tanta allegria che coinvolgerà tutti i partecipanti.

Per quest’anno ripartono alla grande, dopo uno o due anni di fermo, le feste di Carnevale su tutto il territorio della Regione Campania. Feste che si basano sulla grande tradizione delle varie cittadine e che, a volte, si ripetono anche da più di 40 anni ed anche oltre.

Di seguito una breve guida alle varie feste di Carnevale organizzate in ogni provincia in modo da darvi un’informazione abbastanza completa su questa festa che coinvolge sempre tutti, sia adulti che bambini. Vicino anche i giorni di svolgimento delle feste.

In alcuni casi ci sarà il link al nostro post sull’evento in cui troverete tutte le informazioni per partecipare. Negli altri casi basterà ricercare in rete il nome del carnevale per trovare l’evento facebook o il sito del relativo Carnevale. Vi invitiamo a segnalarci altre feste che riporteremo sul post.

Feste di Carnevale 2023 nella provincia di Napoli

Feste di Carnevale 2023 nella provincia di Avellino

Avellino – il Carnevale al Corso Vittorio Emanuele – domenica 19 Febbraio 2023

Atripalda – Carnevale Atripaldese – sabato 18 Febbraio 2023

Bonito – il Carnevale nel mondo – martedi 21 Febbraio 2023

Castelvetere sul Calore – Carnevale Castelvetere – 19/21/25/26 Febbraio 2023

Cesinale – La zeza di Casinale – 19/21 Febbraio 2023

Montoro – A Mascarata – 5/11/12/17/19/21 Febbraio 2023

Montemarano – il Carnevale di Montemarano – 17/18/19/20/21/25/26 Febbraio 2023

Paternopoli – Carnevale di Paternopoli – 19/21 Febbraio 2023

San Michele di Serino – Carnevale Sanmichelese – 18/19/21 Febbraio 2023

Solofra – il Carnevale Solofrano – 12/17/19/21 Febbraio 2023

Feste di Carnevale 2023 nella provincia di Benevento

Feste di Carnevale 2023 nella provincia di Caserta

Caserta – Festa di Carnevale nel centro città – 12 febbraio 2023

Capua – Carnevale Capua 2023 – 16/19/21 Febbraio 2023

Cellole – Carnevale Cellolese – 19/20/21 Febbraio 2023

Maddaloni – Carnevale Maddalonese – 16/18/19/21 Febbraio 2023

Pietravairano – Il Carnevale di Pietravairano – 19 Febbraio 2023

Pignataro Maggiore – Pignataro in Maschera – 16/19/21 Febbraio 2023

Sessa Aurunca – Carnevale Sancarlese – domenica 19 Febbraio 2023

Vairano Scalo – Carnevale di Vairano – 19 febbraio 2023

Vairano Patenora – Carnevale di Vairano – 21 Febbraio 2023

Villa Literno – Carnevale di Villa Literno – 11/12/18/19/21 Febbraio 2023

Feste di Carnevale 2023 nella provincia di Salerno

Agropoli – Carnevale di Agropoli – Dal 19 al 26 Febbraio 2023

Alfano, Laurito, Montano Antilia e Rofrano – Carnevale Intercomunale – 12 febbraio a Rofrano, 18 febbraio a Montano Antilia, 19 febbraio ad Alfano e 21 a Laurito

Giffoni Valle Piana – Carnevale Giffonese – 19/21 Febbraio 2023

Maiori – Gran Carnevale Maiorese – Dal 19 al 26 Febbraio 2023

San Marco di Castellabate – Carnevale 2023 – domenica 19 Febbraio 2023

San Valentino Torio – Carnevale Sanvalentinese – 18/19/20/21 Febbraio 2023

Sarno – Carnevale Sarnese 2023 – 5/12/19/21 Febbraio 2023

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.