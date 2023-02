© Napoli da Vivere

San Valentino speciale alle Gallerie d’Italia, museo ricco di capolavori, che si potrà visitare pagando un solo ingresso per due persone

Martedì 14 febbraio 2023 per festeggiare San Valentino le Gallerie d’Italia, i Musei del gruppo Intesa Sanpaolo, che a Napoli si trovano nella nuova sede di Palazzo Piacentini nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, propongono la speciale promozione dell’ingresso 2×1, (un biglietto unico valido per le coppie) per poter visitare le collezioni permanenti e le mostre presenti.

Nella sede di Napoli, oltre alle straordinarie collezioni permanenti esistenti a Palazzo Piacentini, che comprendono anche una delle tre straordinarie opere di Caravaggio esistenti a Napoli, fino al 19 marzo 2023 si potrà anche visitare si terrà la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli dedicata al lungo soggiorno napoletano della famosa pittrice.

Amori, Passioni, Pittrici: visite guidate speciali del 14 febbraio 2023

A Palazzo Piacentini, inoltre, nella giornata del 14 febbraio 2023 sono in programma eventi con visite guidate sul tema della ricorrenza. Alle ore 12:00 – 13:00 e 16:00 – 17:00 ci sarà la speciale visita guidata dal titolo Amori, Passioni, Pittrici.

In occasione della festa degli innamorati Amori, Passioni, Pittrici è una speciale visita guidata dedica ad Artemisia Gentileschi e Diana Di Rosa: un racconto che ripercorre le vicende delle due artiste e la raffigurazione di episodi e temi amorosi presenti nelle opere esposte in mostra.

San Valentino 2023 alle Gallerie d’Italia: prezzi, orari e date Dove : Gallerie d’Italia, via Toledo 177 Napoli

: Gallerie d’Italia, via Toledo 177 Napoli Quando : 14 febbraio 2023

: 14 febbraio 2023 Prezzi : biglietto di ingresso 2×1 – Visita speciale Amori, Passioni, Pittrici 7€ a persona incluso biglietto di ingresso

: biglietto di ingresso 2×1 – Visita speciale Amori, Passioni, Pittrici 7€ a persona incluso biglietto di ingresso Prenotazione: obbligatoria per la visita entro il lunedì precedente al numero 800.167.619 o indirizzo mail napoli@gallerieditalia.com

obbligatoria per la visita entro il lunedì precedente al numero 800.167.619 o indirizzo mail napoli@gallerieditalia.com Maggiori informazioni: San Valentino alle Gallerie d’Italia a Napoli

