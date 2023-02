Cosa fare nel giorno di San Valentino 2023 a Napoli

© Napoli da Vivere Ph Paola Baldissara

Martedì 14 febbraio è la festa di San Valentino, un San Valentino speciale con tanti appuntamenti per le coppie non solo a Napoli, per passare assieme alla persona cara una giornata diversa. E alcuni musei e luoghi d’arte propongono il 2×1

Un martedì diverso con un San Valentino con tanti eventi da non perdere che ci faranno passare un po di tempo assieme alla persona cara per farci scoprire e vivere Napoli, la città dell’amore. Di seguito gli eventi da non perdere per martedì 14 febbraio 2023 a Napoli

San Valentino 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: serata speciale per gli innamorati

Un’intera giornata al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per San Valentino con eventi da non perdere: la mattina, e fino alle 18, una tariffa Speciale 2×1 per entrare in coppia con un solo biglietto e poi dalle 19 due spettacoli itineranti, con sorpresa, aperitivo e visita San Valentino a Pietrarsa

Innamorarsi dell’arte: San Valentino a Napoli alle Gallerie d’Italia con ingresso 2×1

Martedì 14 febbraio 2023 per festeggiare San Valentino le Gallerie d’Italia, propongono la speciale promozione dell’ingresso 2×1, (un biglietto solo per le coppie) per poter visitare le collezioni permanenti e le mostre presenti. Innamorarsi dell’arte

Concerto dei Foja la sera di San Valentino al Teatro Bellini: Miracoli e Rivoluzioni

Martedì 14 febbraio 2023 un grande concerto/spettacolo per i Foja che con Miracoli e Rivoluzioni presentano sia brani conosciuti che inediti. Già un grande successo nella tappe di Milano e Torino e gran finale a Napoli, a San Valentino, al Teatro Bellini Concerto dei Foja

Per San Valentino arriva Chocoland la festa del cioccolato al Vomero

San Valentino speciale a Napoli dove dal 10 al 14 febbraio 2023, nell’isola pedonale di via Scarlatti arriva la 14^ edizione di Chocoland, la grande festa del buon cioccolato artigianale, Chocoland la terra dei Golosi

San Valentino a Napoli a Palazzo Reale con il 2×1

Martedì 14 febbraio il Palazzo Reale di Napoli celebra l’amore offrendo a tutti i visitatori che entreranno in coppia la possibilità di accedere all’Appartamento Storico con un unico biglietto. Non importa il genere, basta essere in due!. Orario di apertura 9 – 20 (ultimo ingresso ore 19). San Valentino a Napoli a Palazzo Reale

Visita di coppia con audioguida al Tesoro di San Gennaro

Il 14 febbraio si potrà fare un regalo unico e originale per San Valentino. Il Tesoro di San Gennaro organizza una visita con audioguida al Tesoro di San Gennaro per due persone: un regalo veramente speciale. Il regalo potrà anche essere acquistato online come voucer e prenotato in autonomia nella data e orario che si desidera, per tutto il 2023. Maggiori informazioni

Se volete vivere un San Valentino a Sorrento c’è “Sorrento in Love”

A Sorrento otto giorni dedicati alla festa degli innamorati tra cuori, luminarie e altre iniziative per strada e nei negozi e negli esercizi commerciali della zona. A Sorrento dal giorno 8 al giorno 15 febbraio 2023 per “Sorrento in Love” un’iniziativa di otto giorni per la festa degli innamorati. “Sorrento in Love”

Al PAN di Napoli la mostra gratuita IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023

Dal 27 gennaio al 9 marzo 2023 al PAN il Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille 60, la bella mostra visitabile gratuitamente dal titolo IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street

Visita al Nauticsud a Napoli: il grande salone dalla nautica alla Mostra d’Oltremare

52mila metri quadrati espositivi con oltre 800 barche in esposizione dall’11 al 19 Febbraio 2023 a Napoli per il NauticSud, il Salone Internazionale della Nautica, che ritorna per la sua 49esima edizione alla Mostra d’Oltremare. apertura al pubblico LUN_GIO 12,30-19,00 VEN_DOM 10,30-20,30. il Nauticsud a Napoli

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, dal 14 gennaio al 10 aprile 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito fino al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

