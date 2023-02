Per la prima volta una grande festa di Carnevale nel centro di Caserta organizzata dal Comune. Si parte la mattina nella centralissima piazza Vanvitelli di Caserta con ben 7 grandi carri allegorici, ognuno lungo 15 metri, che poi sfileranno per le strade del centro cittadino e poi si sposteranno lungo il Corso Trieste in pomeriggio

Domenica 12 febbraio 2023 si festeggerà il Carnevale nel centro di Caserta. A partire dalle ore 10 nella centralissima piazza Vanvitelli di Caserta si terranno tante attività per accogliere festosamente di nuovo tutti insieme il Carnevale.

Ci saranno per spettacoli di animazione per i più piccoli, ma anche spettacoli musicali e di ballo ma, il momento culminante della festa, sarà dato dalla sfilata dei carri allegorici. Ben 7 grandi carri allegorici, ognuno lungo 15 metri, sfileranno per le strade del centro cittadino a partire dalla mattinata, aprendo così i festeggiamenti.

La festa di Carnevale a Caserta andrà avanti per tutta la giornata. A partire dalle ore 16 i sette grandi carri allegorici si sposteranno lungo il Corso Trieste e termineranno il tragitto in piazza Dante, dove si fermeranno fino alle 21. In piazza Dante ci saranno spettacoli e animazione per bambini e famiglie, con tanta musica, balli e giochi.

Una grande festa organizzata dal Comune di Caserta

La notizia della festa è stata data con un comunicato stampa del Comune di Caserta che sarà affiancato, nell’organizzazione dell’evento, dall’Associazione ludico- ricreativa “L’Arca”, che ha lavorato, in passato anche per il Carnevale di Capua, di Santa Maria a Vico e in altre località della provincia.

E sarà la prima volta che la città di Caserta organizza una grande festa di Carnevale, così come spiegato dal Vicesindaco, e sarà il primo grande evento del 2023, completamente gratuito, e senza costi a carico della collettività.

