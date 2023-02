La Leggenda di Belle e la Bestia: ritorna il grande musical al Palapartenope di Napoli

Ph Facebook Compagnia dell'ORA

Un grande musical con tante belle coreografie che presentano il magico mondo di Belle in modo vivace e diretto e che conta 6 diverse ambientazioni scenografiche

Solo domenica 5 Febbraio 2023 ci sarà a Napoli il grande musical La Leggenda di Belle e la Bestia che sarà al Teatro Palapartenope di Napoli, dopo il successo della scorsa stagione teatrale, alle ore 18.

Un grande spettacolo, un musical firmato e diretto da Luca Cattaneo, che sarà in tournée fino ad aprile in molte città italiane con un cast tutto nuovo che renderà originale lo spettacolo liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont e prodotto dalla Compagnia dell’ORA.

La Leggenda di Belle e la Bestia: il musical e le straordinarie coreografie

La Leggenda di Belle e la Bestia ci narra le vicende della dolce Belle in una versione inedita perché anche nelle storie già conosciute si possono trovare diversi spunti narrativi e far provare nuove emozioni. Un grande spettacolo che ci fa passare dalla risata alla commozione seguendo una storia piena di sorprese dove la realtà si mescola all’immaginazione creando quella magia che solo in teatro si può trovare.

Un musical che si basa molto sulle belle coreografie di Silvia De Petri che presentano il magico mondo di Belle in modo vivace e diretto con numeri coreografici a volte dolci e romantici, altre più dinamici e movimentati. Un grande spettacolo che conta 6 diverse ambientazioni scenografiche, ideate da Fabrizio Cattaneo, con cambi di scena veloci arricchiti da oltre 70 cambi d’abito, che portano lo spettatore nelle atmosfere della Francia dell’800, e con anti bravi artisti che rendono grande ed emozionante lo spettacolo.

La Leggenda di Belle e la Bestia: prezzi, orari e date

Quando: domenica 5 Febbraio 2023 ore 18

domenica 5 Febbraio 2023 ore 18 Dove: Teatro Palapartenope, via Corrado Barbagallo, 115 Napoli

Teatro Palapartenope, via Corrado Barbagallo, 115 Napoli Prezzo biglietto: Prezzi: da 22 a 33 euro – biglietti in vendita su ticketone.it

Prezzi: da 22 a 33 euro – biglietti in vendita su ticketone.it Contatti e informazioni: La Leggenda di Belle e la Bestia

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.