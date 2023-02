Liberato in concerto a Napoli a Piazza Plebiscito: Tournamm’ A Cas’| Info, data e biglietti

L’artista napoletano in concerto a Napoli a Piazza Plebiscito ma anche nelle grandi capitali europee come Berlino, Parigi e Londra. Quattro eventi straordinari e un giro per l’Europa per un tour eccezionale che Liberato chiuderà a Napoli: Tournamm’ A Cas’

Il prossimo concerto del misterioso cantautore napoletano Liberato si terrà a Napoli il 16 settembre 2023 a Piazza del Plebiscito. Il grande e atteso live di Liberato a Napoli è stato annunciato da lui stesso su Facebook con una foto in cui pubblica le date del prossimo tour.

Un tour che sarà internazionale e toccherà tre grandi capitali europee come Berlino, Parigi e Londra. L’ultima data sarà a Napoli il 16 settembre 2023 in piazza Plebiscito: Tournamm’ A Cas’

Amato da tantissimi fan Liberato, il misterioso cantautore napoletano, ha annunciato come solo lui sa fare ed è già corsa al biglietto per Piazza Plebiscito. I biglietti sono già in vendita su TicketOne e partono da 46 euro.

Di seguito il link per i biglietti del 16 settembre 2023 a Piazza del Plebiscito – Acquista online i biglietti su Ticketone

Un bel concerto a Napoli anni fa

L’artista napoletano di cui non si conosce l’identità fece un altro memorabile concerto a Napoli dopo quello gratuito del 9 maggio 2018.

Pagina Facebook Liberato

