Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 3 al 5 febbraio 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 3 al 5 febbraio 2023 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. E ci sono ancora alcune rappresentazioni di presepi viventi da non perdere

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La grande festa del Carnevale Sarnese 2023

Inizia il 5 febbraio la bella e colorata festa del Carnevale Sarnese a Sarno con la manifestazione più bella e divertente, da sempre capace di regalare sorrisi, spensieratezza e leggerezza. A febbraio a Sarno tre sfilate di domenica con i bellissimi carri e poi la grande parata finale del martedì 21 febbraio con i carri allegorici, con tutta la loro bellezza, creatività e ingegnosità. Quella di Sarno è la prima festa di Carnevale in Campania e si apre Domenica 5 febbraio 2023. Dalle ore 09:30 i carri allegorici saranno in mostra in Via Prolungamento Matteotti. I figuranti si incontreranno nella Villa Lanzara per poi sfilare verso il Comune di Sarno e successivamente posizionarsi ognuno presso il proprio carro allegorico. Nel pomeriggio dalle ore 17:00 i carri allegorici sfileranno nelle periferie della città di Sarno (Lavorate, Foce e Episcopio). Da non perdere. Il Carnevale Sarnese

La Candelora a Montevergine: la Festa dell’Incontro in Irpinia

Fino al 2 febbraio 2023 si terrà la grande festa della Candelora a Montevergine, un appuntamento per pregare la Madonna di Montevergine, Mamma Schiavona, la mamma di tutti, colei che non esclude, non emargina e non criminalizza. L’edizione 2023 della Candelora è la prima dopo l’emergenza sanitaria e prevede varie iniziative sacre, legate al Santuario di Montevergine, e tanti altri eventi e appuntamenti culturali nella zona fino al 2 febbraio 2023. In particolare il 2 febbraio dalle ore 8:00 la Piazza della Funicolare di Mercogliano sarà aperta per l’accoglienza dei pellegrini e ci saranno corse continue fino al Santuario. Alle ore 11:00 nel Santuario di Montevergine ci sarà la MESSA DELLA CANDELORA e poi la giornata continua con tante iniziative. La Candelora a Montevergine

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Inizia il Carnevale Palmese Edizione 2023 – da Sabato 21 Gennaio a Mercoledì 22 Febbraio 2023 a Palma Campania (NA) si terrà la grande festa del Carnevale Palmese una festa ultracentenaria che trae le sue origini nel 1700. Nato come festa popolare, negli anni è diventato uno spettacolo ricco di musica e teatralità. Riconosciuto tra i Carnevali Storici d’Italia, ha saputo mantenere una forte tradizione senza trascurare l’ innovazione. Le Quadriglie sono il suo cuore pulsante: condotte da abili Maestri, Musicisti e Musicanti, eseguono canzoni uniche e inconfondibili. Gli strumenti artigianali tipici,scetavajasse, putipù e triccaballacche, riescono da sempre a coinvolgere tutti e a rallegrare il percorso storico del paese. Per celebrare la nostra unicità, abbiamo dato vita ad una nuova festa. Sono tante le occasioni per far festa a Palma Campania e il 3 febbraio inizia fantacarnevale e il 5 Febbraio dalle 8 alle 13 ci sarà il “ Ratto del Gagliardetto ” un appuntamento irrinunciabile per le quadriglie palmesi. Si tratta di una manifestazione in cui attraverso un suggestivo scenario, ogni nuovo maestro di Quadriglia compie un “furto” presso l’abitazione del maestro che lo ha preceduto, allo scopo di impossessarsi del Gagliardetto, ovvero il vessillo della Quadriglia, che viene esibito durante tutte le uscite ufficiali del gruppo.E poi tutti in piazza a festeggiare Maggiori informazioni Carnevale Palmese

– A San Marco Evangelista fino a Domenica 05 Febbraio 2023 ed in particolare dal 03 al 5 febbraio in Viale Delle Industrie a San Marco Evangelista si svolgerà l’edizione 2023 della Fiera Dell’artigianato Artistico E Professionale “Maestri in Fiera” presso A1Expò. Una fiera dell’artigianato che vedrà la partecipazione di artigiani del settore moda con produttori di abiti sartoriali, costumistica, filatura artigiianale lana, calzaturiero scarpe su misura, alimentare cioccolato artigianale, pasticceria, etc lavorazione artistica del legno, ferro e molti altri. Negli stand ci saranno dei mini laboratori dove faranno vedere le fasi della lavorazione dei loro prodotti. Inoltre ci sarà il padiglione sposa con Nozze in Fiera e quello dedicato all’arte Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Febbraio 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli a Febbraio 2023

