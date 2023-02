La Tempesta di William Shakespeare al Teatro Bellini di Napoli

Una celebrazione del teatro e della sua forza magica di poter rappresentate, con pochi attori oggetti e costumi storie metafisiche; una storia di potere, da usurpare, consolidare o ampliare in cui alla fine, la natura prende il sopravvento

Fino a domenica 5 Febbraio 2023 al Teatro Bellini di Napoli ci sarà La Tempesta di William Shakespeare nella traduzione e adattamento Alessandro Serra.

La Tempesta è una grande opera teatrale in cinque atti scritta da William Shakespeare all’inizio del 1600. Ispirata probabilmente alle varie narrazioni e leggente del periodo verso il Nuovo Mondo, La Tempesta è una celebrazione del teatro e della sua forza magica di poter rappresentate, con pochi attori oggetti e costumi storie metafisiche.

La storia si svolge in poco tempo e inizia con una tempesta e il naufragio di una nave su un’isola incantata dove si trova si trovano il re di Napoli, il figlio, il Duca di Milano e i membri della loro corte: una commedia complessa tra realtà e magia.

Una celebrazione del teatro e della sua forza magica di rappresentazione

La Tempesta è una storia di potere, da usurpare, consolidare o ampliare narrata tra Prospero che lo gestisce male, suo fratello che trama contro di lui assieme al re di Napoli, Gonzalo che lo salva dandogli il potere della magia. Ma poi alla fine la natura prende il sopravvento e in un mare in tempesta prende il comando il Nostromo, non il re, perché “Che gliene importa ai cavalloni del titolo di re!”

La regia, scene, luci, suoni, costumi sono di Alessandro Serra e poi ci sono Fabio Barone (Ferdinando), Andrea Castellano (Nostromo/Spirito), Vincenzo Del Prete (Stefano), Massimiliano Donato (Alonso), Paolo Madonna (Sebastiano), Jared McNeill (Caliban), Chiara Michelini (Ariel), Maria Irene Minelli (Miranda), Valerio Pietrovita (Antonio), Massimiliano Poli (Trinculo), Marco Sgrosso (Prospero), Bruno Stori (Gonzalo). Durata: 105 minuti Prezzi da 18 a 28 euro

