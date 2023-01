San Valentino 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: serata speciale per gli innamorati

Un’intera giornata al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per San Valentino con eventi da non perdere: la mattina, e fino alle 18, una tariffa Speciale 2×1 per entrare in coppia con un solo biglietto e poi dalle 19 due spettacoli itineranti, con sorpresa, aperitivo e visita

Giornata speciale a Napoli in occasione del giorno di San Valentino, martedì 14 febbraio 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Lo straordinario Museo sarà aperto anche di sera, a partire dalle ore 19:00, con uno spettacolo itinerante accompagnati dai protagonisti delle più celebri storie d’amore della letteratura. Al termine dell’evento è previsto un aperitivo finale al Caffè Bayard. Per partecipare ci saranno due turni che partiranno alle ore 19:00 e alle 20:15 e, per entrambi gli spettacoli itineranti la prenotazione è obbligatoria. Il Museo sarà aperto inoltre anche la mattina, dalle 9:30 alle 18:00 e per l’occasione ci sarà una Tariffa Speciale 2×1: al costo di un solo biglietto d’ingresso potranno accedere due persone!

Uno speciale evento serale da non perdere a Pietrarsa

La sera del 14 febbraio Pietrarsa si trasformerà in un luogo speciale dove si parlerà d’amore. Ci sarà, in due turni, uno spettacolo itinerante accompagnati dai protagonisti delle più celebri storie d’amore della letteratura. Un evento che si svolgerà in una cornice d’eccezione e che coinvolgerà completamente i partecipanti.

Ci sarà infatti un aperitivo, la presenza di un intrattenimento teatrale e la possibilità di vivere un’esperienza unica e irripetibile vestendo i panni di altri personaggi, interagendo con gli attori.

Gli spettatori arriveranno al museo con un ingresso dedicato alle ore 19:00 dove troveranno un attore che li accompagnerà all’ingresso del padiglione. Lì troveranno una sorta di tableau vivant dedicato all’amore e alcuni degli amori più noti tra quelli raccontati dalla letteratura e dal teatro. La serata sarà animata non solo da un classico spettacolo itinerante, ma anche interattivo e coinvolgente. Il pubblico interagirà con gli attori e con i protagonisti delle storie d’amore. Le coppie, in abito da sera, dovranno cercare indizi, risolvere enigmi e scoprire il finale dello spettacolo. Una serata unica e immersiva per tutti gli innamorati.

Sono previsti 2 spettacoli, alle 19:00 e alle 20:15 e al termine di ciascun spettacolo ci sarà un aperitivo ed un brindisi finale.