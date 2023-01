Passione Live torna a Napoli al Teatro Trianon Viviani con Dario Sansone dei Foja, Flo, Maldestro e tanti altri bravi artisti napoletani

© Ph. RicPic

Una nuova generazione di bravi artisti napoletani per Passione Live al Teatro Trianon Viviani con Dario Sansone, Flo, Francesco Di Bella,Gnut, Irene Scarpato, Maldestro, Roberto Colella, e Simona Boo che, così come la precedente generazione degli anni 80 e 90, propone un grande concerto-spettacolo da non perdere

Ritorna con una nuova versione e tanti bravi artisti napoletani, il grande concerto-spettacolo di Passione Live con tante grandi canzoni napoletane classiche e moderne. Sabato 4 febbraio 2023 al Teatro Trianon-Viviani di Napoli, alle ore 21.00 torna sulle scene “Passione Live“, il grande concerto spettacolo che porterà sul palco dal vivo tanti bravi musicisti napoletani.

Al Teatro Trianon-Viviani di Napoli con questa nuova versione di “Passione Live” saranno sul palco Dario Sansone dei Foja, Flo,Francesco Di Bella dei 24Grana,Gnut, Irene Scarpato dei Suonne d’Ajere, Maldestro, Roberto Colella della Maschera, Simona Boo dei 99 Posse e Comoverao. Assieme con loro la musica di Ernesto Nobili, Direzione musicale, Chitarre acustiche e Plettri, Caterina Bianco alle tastiere, Fofò Bruno alle Chitarre elettriche, Gigi Scialdone al basso e Marco Caligiuri alla batteria.

Grande successo per Passione Live come concerto di Capodanno 2022

Passione Live fu il Concerto di Capodanno 2022 e si tenne al Maschio Angioino e fu mandato, con grande successo in streaming con molti dei musicisti che saranno sabato 4 febbraio 2023 al Trianon. Un grande spettacolo che è stato rappresentato più volte a Napoli e che nasce sulle orme del bel film del 2010 di John Turturro. Un viaggio sensoriale che trasporta, metaforicamente, il pubblico nel cuore pulsante di una Napoli senza tempo dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo.

Questa nuova versione di Passione Live ci presenta la nuova generazione di grandi artisti “Made in Naples” che, così come la precedente degli anni 80 e 90, è riuscita a far avvicinare i giovani alla canzone napoletana, classica e moderna, presentando un grande spettacolo, capace sempre di stupire, emozionare e far divertire il pubblico.

Maggiori informazioni – Passione Live al Trianon

