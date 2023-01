Nathaly Caldonazzo e Francesco Branchetti a Napoli al Teatro Bracco con “Sunshine”

Al Teatro Bracco di Napoli un coinvolgente e piccante spettacolo, un testo straordinario che racconta l’incontro tra due anime sole, apparentemente lontane l’una dall’altra ma in realtà con tanti punti di contatto

Dal 26 al 29 gennaio 2023 al Teatro Bracco di Napoli ci sarà lo spettacolo Sunshine di William Mastrosimone, per la regia di Francesco Branchetti, protagonista anche in scena insieme a Nathaly Caldonazzo. Uno spettacolo che arriva anche a Napoli dopo il successo già ottenuto in molte città italiane.

Sunshine è un testo straordinario che racconta l’incontro tra due persone sole che, apparentemente sono lontane l’una dall’altra. ma in realtà hanno molti punti di contatto: sulla scena del Teatro Bracco oltre ai due protagonisti anche Stefano Bramini.

Sunshine è un testo straordinario di William Mastrosimone

Sunshine, interpretata amabilmente da Nathaly Caldonazzo fa la spogliarellista da peep show. Il suo nome significa raggio di sole e si offre nei locali ma senza contatti con gli uomini che la possono vedere, da lontano mentre sta in una cabina, solo mettendo delle monete. Sunshine non è una professionista ma in realtà fa solo questo lavoro per arrotondare perché è un paramedico sulle ambulanze del pronto soccorso. Incontra casualmente l’uomo ma poi nasce una storia d’amore e tutto accade in una notte.

Lo spettacolo si svolge tra la vetrina del Paradise Club dove la ragazza fa il suo peep-show e il disadorno appartamento di lui, dove Sunshine arriva in una sera di tempesta. Lei in fuga dal marito violento, lui in crisi d’amore per la moglie che lo ha abbandonato. Il tutto in una notte tra scontri, litigi, condivisione dei problemi: alla fine capiscono che sono anime gemelle e avviano una nuova vita insieme.

Un testo trasgressivo e delicato che racconta una favola moderna in una città anonima e malinconica che schiaccia i singoli, che invece si ritrovano e ricominciano assieme.

Sunshine: prezzi, orari e date

Quando: Da giovedì 26 a domenica 29 gennaio 2023

Da giovedì 26 a domenica 29 gennaio 2023 Dove: Via Tarsia, 40 Napoli

Via Tarsia, 40 Napoli Prezzo biglietto: dai 14 ai 25 euro + prev.

dai 14 ai 25 euro + prev. Contatti e informazioni: Teatro Bracco botteghino (dal lunedì al sabato: 10:00 – 13:30 e 16:30 – 20:00) tel: 0815645323 | 3481012824

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.