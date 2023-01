La Candelora a Montevergine: la Festa dell’Incontro in Irpinia

Un’esperienza indimenticabile partecipare alla festa della Candelora. Migliaia di pellegrini e poi quest’anno eventi, film, performance, dibattiti, e una festa finale per la grande festa della Candelora a Montevergine. Per Mamma Schiavona, la Madonna di Montevergine anche una giornata intera con la funicolare aperta per raggiungere comodamente il Santuario per la Messa della Candelora

Ritorna dal 28 gennaio al 2 febbraio 2023, dopo il fermo forzato per l’emergenza sanitaria, la grande festa della Candelora a Montevergine, un appuntamento per pregare la Madonna di Montevergine, Mamma Schiavona, la mamma di tutti, colei che non esclude, non emargina e non criminalizza. Ypapanti ad Sanctam Mariam: partecipare alla Candelora significa vivere un’esperienza indimenticabile.

L’edizione 2023 della Candelora è la prima dopo l’emergenza sanitaria e prevede varie iniziative sacre, legate al Santuario di Montevergine, e tanti altri eventi e appuntamenti culturali nella zona dal 28 gennaio al 2 febbraio 2023. Di seguito i principali eventi nella zona.

La Candelora a Montevergine: la Festa dell’Incontro 2023 Mercogliano / Montevergine

29 gennaio, ore 19:00 – centro sociale P.Campanello – Mercogliano – incontro sui diritti e Cineforum tematico con i giovani del Forum dei Giovani di Mercogliano e l’ Ass. Apple .Pie LGBTQIA+ L’Amore merita

31 gennaio, ore 18:30 – Teatro 99 posti – Mercogliano Torelli “Le luci della Candelora” – performance antropologica con musica a cura di Carlo Preziosi & La Bottega delle arti

1 febbraio, ore 18:00 -_aula consiliare M.Tosone Palazzo Municipale Mercogliano “CAMMINARE INSIEME” Un dialogo (im)possibile? Dibattito aperto con il Vicario Generale Mons. Pasquale Iannuzzo

1 febbraio ore 21:30 – Movieplex Mercogliano – 35Millimetri “WAITING FOR THE LIGHT” Live set DADA’ artista di X Factor DJ SET ANDREA KYLLNE

2 febbraio dalle ore 8:00 – Piazza della Funicolare Mercogliano Accoglienza dei pellegrini

2 febbraio, ore 11:00 – Santuario di Montevergine MESSA DELLA CANDELORA officiata dall’Abate di Montevergine sua ecc. Padre Riccardo Luca Guariglia

2 febbraio, dalle ore 9:30 MAM aperto per visite guidate

2 febbraio ore 22:00 – Fra Club – Avellino CANDELORA OFFICIAL PARTY ospite Vladimir Luxuria dj set Joe Clemente

Il giorno 2 febbraio sarà disponibile il servizio funicolare da Mercogliano con corse continue a partire dalle ore 8:00. informazioni dettagliate Autoservizi Irpini (A.IR.) S.p.A. 0825 2041

