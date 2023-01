Il segreto del talento con Teresa Saponangelo e Elisabetta Valgoi a Napoli al Teatro San Ferdinando

Ph Ivan Nocera

Due attrici alla ricerca del loro talento perduto che vogliono sottrarre ad un celebre Maestro, erede di musicisti famosi come Scarlatti, Pergolesi e Cimarosa, il segreto per il talento. La Saponangelo a Napoli nel Teatro che fu di Eduardo

Una bella commedia per musica di Valeria Parrella e Paolo Coletta a Napoli al Teatro San Ferdinando, dal 26 gennaio al 5 febbraio 2023 con protagoniste Teresa Saponangelo e Elisabetta Valgoi. Un inedito progetto di teatro musicale che vede sulla scena due attrici e quartetto d’archi tra tradizione goldoniana e partenopea con protagoniste due brave attrici: la napoletana Melina (interpretata da Teresa Saponangelo), e la veneziana La Denier (interpretata da Elisabetta Valgoi), amiche e rivali, che vogliono ritrovare il loro talento.

Una bella occasione per vedere la Saponangelo, attrice napoletana di adozione perché è nata a Taranto ma è vissuta a Napoli a teatro dopo tante belle interpretazioni in tanti film e fiction di successo come È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino (2021) o come Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso di Alessandro Angelini o Il nostro generale, per la regia di Lucio Pellegrini.

Il segreto del talento con Elisabetta Valgoi e Teresa Saponangelo

La storia narra di due attrici alla ricerca del loro talento perduto che hanno saputo che un celebre Maestro, erede di musicisti famosi come Scarlatti, Pergolesi e Cimarosa, possiede un oggetto che ritiene essere il segreto per il talento. E così le due decidono di sottrarglielo, intrufolandosi nella particolare casa del Maestro.

Una bella commedia per musica, di Valeria Parrella e Paolo Coletta per la stessa regia di Coletta, che vede sulla scena del San Ferdinando Teresa Saponangelo, Elisabetta Valgoi, e gli Ondanueve String Quartet.

