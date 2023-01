Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 27 al 29 gennaio 2023

© Napoli da Vivere

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli nel weekend dal 27 al 29 gennaio 2023

Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend dal 27 al 29 gennaio 2023 con le proposte più interessanti a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli eventi gratuiti a in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Il Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Dal 16 gennaio 2023 fino a maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale di Napoli. Festival del Barocco Napoletano

La “Sagra del Friariello” a Volla, vicino Napoli

Nei giorni di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023, l’ultimo fine settimana del mese, a Volla vicino a Napoli si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, che festeggia uno dei prodotti più squisiti, unici e rappresentativi della regione Campania. Sagra del Friariello“

“La fiera dei balocchi”: mostra gratuita del giocattolo antico all’Archivio di Stato di Napoli

Oltre mille giocattoli antichi per la “Fiera dei Balocchi” una grande mostra gratuita sul giocattolo antico nel centro storico di Napoli, nel grande Archivio di Stato, fino al 30 gennaio 2023. “La Fiera dei Balocchi”

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì fino al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria.Prossimo 26 gennaio Incontri di Archeologia al Mann

Gratis x clienti Intesa – Artemisia Gentileschi una mostra alle Gallerie d’Italia

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

A Napoli una scalinata sul lungomare intitolata a Lucio Dalla

Intitolate a Lucio Dalla le scale che da via Partenope portano al mare, nelle vicinanze del Circolo Canottieri Savoia dove Dalla ormeggiava la propria barca quando veniva in città dal mare. E il Circolo Savoia il 4 marzo 2023, per ricordare gli 80 anni di Dalla, farà una grande festa. una scalinata sul lungomare a Lucio Dalla

Cinemagma, rassegna gratuita di film a Pozzuoli

Un’interessante rassegna gratuita di film indipendenti, in programma presso il Teatro Sala Molière di Pozzuoli, con 16 cortometraggi e dibattiti e interviste con i protagonisti e i registi fino all’8 febbraio 2023 Cinemagma

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Gennaio 2023

Anche per tutto il mese di gennaio 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. mercatini Agroalimentari

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

Visitabile nei weekend la chiesa restaurata di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei weekend Riaperta la chiesa di San Gennaro

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

I saldi invernali, a Napoli e in Campania, iniziano prima dell’Epifania

Sono iniziati il 5 gennaio 2023 a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali, il giorno prima dell’Epifania con sconti che potranno arrivare fino al 50% e anche oltre. Dureranno per 60 giorni. Saldi a Napoli e in Campania

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!) –Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

Prezzi vari – Le piste di Pattinaggio da non perdere a Napoli e in Campania

A Napoli e in Campania con ancora tante piste di pattinaggio, anche sul ghiaccio, da non perdere. A Napoli c’è quella all’Edenlandia che è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città, ma ci sono altre piste un po’ in tutta la Campania. Le piste di Pattinaggio

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo Dai suoi spalti si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero a Capodimonte. Compreso Museo del 900. Castel Sant’Elmo

6 euro pattinaggio – gratis ingresso – all’Edenlandia la pista di pattinaggio

All’Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli è stata aperta una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio all’interno del PalaEden e poi ingresso gratis e giostre da 2 – 3 euro “Sweet Christmas”

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Chiuso Palazzo Zevallos ma aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il museo delle Gallerie d’Italia a Napoli. Tanti capolavori e l’ultimo Caravaggio ma anche tante novità. Gallerie d’Italia di Napoli (gratis per i correntisti Intesa)

7 euro – Il capolavoro di Antonello da Messina a Donnaregina

Un capolavoro del 1400 del più celebre pittore del Rinascimento meridionale Antonello da Messina, esce per la prima volta esce dalla Sicilia, e sarà in mostra a Napoli a Donnaregina fino al 15 febbraio 2023. Il San Zosimo a Napoli

8 euro – Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma di gennaio e febbraio

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali.spettacoli il 20,22 e 23 Il Teatro dei Piccoli

8 euro (bambini) – Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimi 21 e 22 gennaio 2023- Teatro Bellini Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Da 8 euro – Al Museo di Cappella Sansevero la mostra “In vitro humanitas”

Fino al 30 gennaio 2023 una mostra particolare nello splendido Museo della Cappella Sansevero “In vitro humanitas” che presenta dei corpi umani realizzati con la tecnica del vetro a lume, in diretto dialogo con le due straordinarie Macchine anatomiche settecentesche del Museo. “In Vitro Humanitas” di Mauro Bonaventura

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Da 9 euro – Per la prima volta a Napoli il Circo nell’Acqua di Mauro Orfei

Per la prima volta arriva a Napoli il grande spettacolo del Circo nell’Acqua di Mauro Orfei senza animali e con tantissimi artisti internazionali che sarà fino al 6 febbraio 2023 a Fuorigrotta Circo nell’Acqua

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo (sospese fino a fine marzo)

10 euro – Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

10 euro (nei Feriali) – Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Fino al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

10 euro – Il Presepe del Re: a Napoli a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

11 euro – Visite guidate speciali all’Oasi WWF nel Cratere degli Astroni a Napoli

Domeniche speciali a gennaio nel Cratere degli Astroni a Napoli con delle belle visite guidate speciali da non perdere. Le visite sono organizzate dall’Oasi WWF degli Astroni che gestisce il grande parco naturalistico in piena città. 29 gennaio 2022 le bellezze della natura in inverno Visite guidate agli Astroni

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

A Vico Equense, in costiera sorrentina, la grande festa del Cioccolato Artigianale

Da sabato 28 a martedì 31 gennaio 2023 la prima tappa del 2023 della festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour sarà nella centralissima Piazza Marconi di Vico Equense. Un grande Tour Festival/Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato. Festa del Cioccolato Artigianale

Continua la Notte dei Falò a Nusco nell’antico borgo irpino

Continua anche sabato 28 gennaio la festa a Nusco. Una festa antica che torna anche quest’anno la notte dei Falò di Nusco che si terrà nella cittadina irpina dal 20 al 22 gennaio 2023 con tre serate di festa da non perdere che animeranno il caratteristico borgo avellinese. La Notte dei Falò a Nusco

MercAntico: la grande Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Domenica 29 gennaio si terrà MercAntico, la grande Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello che continuerà ogni seconda e ultima domenica del mese e fino al 31 Dicembre.un grande evento di antiquariato e modernariato con anche prodotti tipici locali e dell’artigianato. MercAntico

A Teora la Sagra delle Tomacelle e il volo dello Squacqualacchione infuocato

A Teora nell’alta Irpina sabato 28 gennaio 2023 ritorna, dopo tre anni di fermo, la caratteristica sagra delle Tommacelle una bella festa che ogni anno si tiene l’ultimo sabato del mese di Gennaio e che si conclude con il volo dello squacqualacchion la classica maschera del posto, usanza che da anni apre il periodo di Carnevale. Sagra delle Tomacelle

Le Luci d’Artista a Salerno: uno spettacolo straordinario anche quest’anno

Anche quest’anno in tutta la città di Salerno ci sono ben 39 opere luminose che ripercorreranno i temi del rapporto uomo-natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose. Fino al 29 gennaio 2023 sempre con lampade a led a basso consumo energetico. Le Luci d’Artista a Salerno

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Grandi saldi da Primark che ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Prezzo a frazioni di ore – La pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà una grande pista di pattinaggio già, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio a Mugnano

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

8 euro – Puteoli Sacra By Night: le visite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

10 euro – Ciaspolata nel Parco Regionale del Partenio: passeggiate sulla neve in Irpinia

Sabato 28 una bella passeggiate sulla neve in Irpinia, la Ciaspolata sull’Altopiano di Verteglia senza andare troppo lontano da casa nostra o in altre regioni. Due simpatiche proposte per passare un bel weekend sulla neve con bastoncini e ciaspole (le racchette da neve) fornite dalle guide. Ciaspolata nel Parco Regionale del Partenio

