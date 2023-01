Giornata della Memoria 2023: le tante iniziative a Napoli

A Napoli e in Campania, così come in tutta Italia, si terranno tante iniziative e commemorazioni, per tenere viva la memoria della Shoah, per non dimenticare. In città tanti eventi e iniziative tra il MANN, Palazzo Donn’Anna, l’Università Federico II e tanto altro

Il 27 gennaio 2023 è il Giorno della Memoria, una data riconosciuta in tutto il mondo che ricorda e commemora le vittime dell’Olocausto. Un giorno che fu scelto dall’ONU per ricordare quello in cui fu liberato il campo di Auschwitz, il 27 gennaio 1945.

E, anche quest’anno, a Napoli e in Campania così come in tutta Italia si terranno tante iniziative per tenere viva la memoria della Shoah, per non dimenticare.

Da ricordare anche che Napoli fu una delle poche città in cui, durante la seconda guerra mondiale, non ci furono rastrellamenti ne deportazioni di massa di Ebrei. Di seguito alcune delle tante iniziative a Napoli tra i giorni Giovedì 26 e Venerdì 27 gennaio 2023.

Eventi a Napoli per la Giornata della Memoria – Giovedì 26 gennaio 2023

Giovedì 26 gennaio 2023 – ore 9:30 – Teatro Trianon di Napoli – la Fondazione Valenzi organizza un incontro pubblico per affrontare il tema dell’odio razziale, dell’antisemitismo e delle iscriminazioni. Presente all’evento Andrea Tartaglia, testimonial del progetto, presenta Patrizio Rispo. Maggiori informazioni

Eventi a Napoli per la Giornata della Memoria – Venerdì 27 gennaio 2023

Venerdì 27 gennaio 2023 – dalle 12 alle 18- MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Dalle 12.00 alle 18.00 di venerdì 27 gennaio le sale della Collezione Farnese del MANN ospitano quattro rappresentazioni – “L’Avaro”, Scalone centrale del museo, “La Fotografia”, Sala dei Filosofi, “Il Block 10 – la baracca dei bambini”, nella Sala del Toro Farnese, “La Donna del Sonderbau”, Sala dei Tirannicidi. Le quattro rappresentazioni cicliche (ore 12:00, 14:00, 16:00, 18:00) si svolgeranno durante l’apertura ordinaria per i soli visitatori del museo. Maggiori informazioni

