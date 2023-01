Carri, Ritmi e Pastellessa: torna la festa e’ Sant’Antuono a Portico di Caserta

Ph Facebook O Rion E Sant'Antuon

Tredici carri e più di mille bottari per l’edizione 2023 di “Carri Ritmi e Pastellessa” Portico di Caserta, vicino Caserta per il grande ritorno della tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate

Grande festa a Portico di Caserta, vicino Caserta: da Venerdì 27 a Domenica 29 Gennaio 2023 è tempo di Carri, Ritmi e Pastellessa per il grande ritorno della tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate di Portico di Caserta.

L’Associazione O Rion e Sant’Antuono ha organizzato di nuovo la bella festa padronale con le battuglie, cioè con i carri di Sant’Antonio, che sfileranno per le vie del paese mostrando le loro fantasie e facendo sentire i loro ritmi. Si stima che ci saranno ben tredici carri e più di mille bottari. Una bella festa, quella di Sant’Antonio Abate che si basa su aspetti religiosi, tradizionali e socio-culturali.

I Bottari di Portico di Caserta e la Pastellessa

A Portico di Caserta i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate iniziano a partire dal 19 Gennaio e sono caratterizzati dalla sfilata delle “Battuglie di Pastellessa”, cioè dei “Carri di Sant’Antuono”. Sui carri ci sono i “Bottari”, cioè i percussionisti, che utilizzano botti, tini e falci come strumenti musicali riproponendo l’antica sonorità maceratese della “Pastellessa”, una pietanza locale preparata con pasta e castagne lesse e cucinata, proprio, durante quest’occasione.

Durante la Festa di Sant’Antonio Abate a Portico ci sarà anche la vendita all’asta dei prodotti raccolti durante la processione del Santo o offerti dai fedeli e poi le degustazioni di pastellessa, dei giochi tradizionali e non mancheranno i fuochi pirotecnici.

La tradizione della Pastellessa

La Pastellessa si richiama ad un’antica tradizione di questa zona del casertano che vuole che la stessa sia nata come rituale per “scacciare il male”: sembra infatti che i contadini fossero soliti percuotere con forza botti, tini e falci per allontanare gli spiriti maligni e che ripetevano questa cerimonia all’aperto e tutti assieme come rito propiziatorio per un buon raccolto.

Poi, negli anni, questo antico rito è confluito nella festa religiosa in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protettore delle avversità del fuoco e la musica dei “bottari” e i carri sono diventati le “Battuglie di Pastellessa”, cioè i “Carri di Sant’Antuono”, un elemento costante e tipico della festa di S.Antonio Abate.

Quest’anno l’evento è cofinanziato dalla Regione Campania Agenzia Regionale “Campania Turismo” nell’ambito del “Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori. A Portico di Caserta dal da Venerdì 27 a Domenica 29 Gennaio 2023 – Maggiori informazioni evento ufficiale Facebook – – Sito ufficiale

