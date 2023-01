Gli eventi a Napoli da non perdere durante la settimana dal 23 al 28 gennaio 2023: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 gennaio 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 23 a sabato 28 gennaio 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti e sono presentati all’inizio.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 23 a sabato 28 gennaio 2023

“La Foresta Vergine. Pensare Napoli”. Incontri gratuiti con i grandi scrittori napoletani

Al Teatro Mercadante un progetto dedicato a Raffaele La Capria con un ciclo di incontri gratuiti con i grandi scrittori napoletani per riflettere sulle aspettative di Napoli e su cosa è cambiato da allora. Prossimo Maurizio De Giovanni – Enzo D’Errico – 23 gennaio 2023 La Foresta Vergine. Pensare Napoli”

La “Sagra del Friariello” a Volla, vicino Napoli

Nei giorni di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023, l’ultimo fine settimana del mese, a Volla vicino a Napoli si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, che festeggia uno dei prodotti più squisiti, unici e rappresentativi della regione Campania. Sagra del Friariello”

Il Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Fino a maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale di Napoli. 23 gennaio Concerto per pianoforte e flauto con Keith Goodman (pianoforte), Annalisa Freda e Domenico Di Gioia (flauti) Festival del Barocco Napoletano

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, Museo Anatomico

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì fino al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria.Prossimo giovedì 26 gennaio Incontri di Archeologia al Mann

Cinemagma, rassegna gratuita di film a Pozzuoli

Un’interessante rassegna gratuita di film indipendenti, in programma presso il Teatro Sala Molière di Pozzuoli, con 16 cortometraggi e dibattiti e interviste con i protagonisti e i registi fino all’8 febbraio 2023 Prossimo 25 gennaio Cinemagma

“La fiera dei balocchi”: mostra gratuita del giocattolo antico all’Archivio di Stato di Napoli

Oltre mille giocattoli antichi per la “Fiera dei Balocchi” una grande mostra gratuita sul giocattolo antico nel centro storico di Napoli, nel grande Archivio di Stato, fino al 30 gennaio 2023 dal lunedì al sabato . “La Fiera dei Balocchi”

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Eventi a pagamento nella settimana da lunedì 16 a sabato 21 gennaio 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

“Sette spose per sette fratelli”: un grande musical al Teatro Augusteo di Napoli

Ben 22 interpreti sulle scene dal 20 al 29 gennaio 2023 al Teatro Augusteo di Napoli per il grande musical “Sette spose per sette fratelli” con Diana Del Bufalo e Baz. “Sette spose per sette fratelli”

Enzo Avitabile in un concerto acustico al Teatro Mav di Ercolano

Venerdì 27 gennaio 2023 al Teatro del Museo M.A.V di Ercolano l’atteso concerto di Enzo Avitabile che presenterà “Acoustic World“ una bella performance acustica che ripercorre, con una formazione in trio, gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica. Enzo Avitabile in un concerto

Gli spettacoli del San Carlo fino al 31 marzo al Teatro Politeama: il programma di gennaio

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, il Teatro di San Carlo di Napoli chiuderà per lavori di restauro Gli spettacoli si terranno al Teatro Politeama di via Monte di Dio. 28- 29 -e 31 gennaio 2023 – Raymonda e i giovani coreografi – il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer Gli spettacoli del San Carlo a gennaio

Al Mercadante Claudia Gerini e Mauro Gioia in “Cado sempre dalle Nuvole: Cantare Pasolini”

Dal 18 al 29 gennaio 2023 al Teatro Mercadante di Napoli Claudia Gerini e Mauro Gioia presentano il particolare spettacolo “Cado Sempre Dalle Nuvole: Cantare Pasolini”. Un omaggio al poeta presentando la sua produzione artistica meno nota: le sue canzoni. Cado sempre dalle Nuvole

N.O.I., Non Oltre Io, con i ragazzi di Mare Fuori torna al teatro Totò a Napoli

Nei giorni 24 e 31 gennaio 2023 alle ore 21.00 al Teatro Totò, in via Frediano Cavara 12 a Napoli, alcuni degli attori di Mare Fuori, la bella fiction di Rai 2 girata a Napoli porteranno in scena N.O.I, Non Oltre Io, uno spettacolo scritto da Loris Avella. N.O.I., Non Oltre Io

Per la prima volta a Napoli il Circo nell’Acqua di Mauro Orfei

Per la prima volta arriva a Napoli il grande spettacolo del Circo nell’Acqua di Mauro Orfei senza animali e con tantissimi artisti internazionali che sarà fino al 6 febbraio 2023 a Fuorigrotta Circo nell’Acqua

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimi 28 GENNAIO – Laboratorio Piccoli Scienziati: I Fossili Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma di gennaio e febbraio

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali. Il Teatro dei Piccoli

Altre cose da fare a Napoli in settimana

Le piste di Pattinaggio da non perdere a Napoli e in Campania

A Napoli e in Campania con ancora tante piste di pattinaggio, anche sul ghiaccio, da non perdere. A Napoli c’è quella all’Edenlandia che è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città, ma ci sono altre piste un po’ in tutta la Campania. Le piste di Pattinaggio

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Gennaio 2023

Anche per tutto il mese di gennaio 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. mercatini Agroalimentari

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, dal 14 gennaio al 10 aprile 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Il capolavoro di Antonello da Messina a Donnaregina

Un capolavoro del 1400 del più celebre pittore del Rinascimento meridionale Antonello da Messina, esce per la prima volta esce dalla Sicilia, e sarà in mostra a Napoli a Donnaregina fino al 15 febbraio 2023. Il San Zosimo a Napoli

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito dal 2 gennaio al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Una grande mostra sui Bizantini al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 13 febbraio 2023. In esposizione oltre 400 opere “Bizantini luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”

Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

Al Museo di Cappella Sansevero la mostra “In vitro humanitas”

Fino al 31 gennaio 2023 una mostra particolare nello splendido Museo della Cappella Sansevero “In vitro humanitas”: dei corpi umani realizzati con la tecnica del vetro a lume, in diretto dialogo con le due Macchine anatomiche del Museo. “In Vitro Humanitas”

Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Fino al 29 gennaio 2023 al Pan “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, dal materiale del fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Prorogata a marzo nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Continuano a Napoli le visite al Presepe Favoloso alla Sanità

Sono state gratuite fino al 6 gennaio 2023 ma continuano tutti i giorni, con un piccolo ticket, le visite nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, che è conservato dal 2021 nel Rione Sanità nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe è un’opera bellissima, frutto della grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

