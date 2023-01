Gli Attori di Mare Fuori al teatro Totò a Napoli con N.O.I., Non Oltre Io

Uno spettacolo che affronta una serie di tematiche importanti e di grande attualità interpretato da alcuni degli attori di Mare Fuori, la bella fiction di Rai 2 girata a Napoli

Nei giorni 24 e 31 gennaio 2023 alle ore 21.00 al Teatro Totò, in via Frediano Cavara 12 a Napoli, alcuni degli attori di Mare Fuori, la fiction di Rai 2 girata a Napoli porteranno in scena N.O.I, Non Oltre Io, uno spettacolo scritto da Loris Avella.

In particolare, sul palco ci saranno Serena Codato, Alessandro Orrei, Loris Avella, Cristiana Capolino e Francesco Piccirillo che ritornano al Teatro Totò dopo il successo delle prime due date, del mese di dicembre 2022. N.O.I., Non Oltre Io, ritorna a Napoli a poche settimane dalla messa in onda su Rai 2 della terza stagione di Mare Fuori, che si potrà vedere a febbraio.

N.O.I., Non Oltre Io, a Napoli al Teatro Totò

N.O.I., Non Oltre Io, è uno spettacolo che narra le vicende di cinque studenti di un’università di élite che vengono selezionati per il progetto “Non Oltre Io”. Una settimana, sette parole chiuse in una busta intestata a ognuno di loro, il resto da elaborare. Le parole sono tutte uguali ma loro non ne sono consapevoli. I ragazzi scelti vengono catapultati in una dimensione di isolamento rispetto al contesto universitario, ritrovandosi sempre nella stessa classe, calamitati dal mistero e dalla curiosità nei confronti di quelle buste gialle.

Nel corso della prima serata, lo spettacolo, che affronta una serie di tematiche importanti e di grande attualità, ospiterà l’associazione Donatori Nati Polizia di Stato, che per l’occasione sarà presente con un corner nella hall del teatro, per sensibilizzare gli spettatori sull’importanza della donazione.

Biglietti online su Clappit.com o direttamente in teatro il giorno dello spettacolo

Maggiori informazioni – Teatro Totò Napoli – Tel. 081.5647525 – botteghino@teatrototo.it

