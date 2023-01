Enzo Avitabile in un concerto acustico al Teatro Mav di Ercolano

Acoustic World è un bel concerto di Enzo Avitabile che riproporrà in chiave acustica gli ultimi 12 anni della sua bella musica. Una sola data per tanta bella musica dal 2003 fino ai giorni nostri

Venerdì 27 gennaio 2023 al Teatro del Museo M.A.V di Ercolano alle ore 21:00 si terrà l’atteso concerto di Enzo Avitabile che presenterà “Acoustic World“ una bella performance acustica che ripercorre, con una formazione in trio, gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica.

I grandi successi del Maestro Avitabile riportati nei dischi “Salvamm ‘O Munno”, “Sacro Sud”, “Festa Farina e Forca”, “Napoletana”, “Black Tarantella”si potranno ascoltare al MAV in un concerto molto intimo con i migliori brani degli ultimi anni.

“Acoustic World“ una straordinaria performance acustica

Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la bella musica e una grande occasione da non perdere per tutti gli appassionati del grande artista.

Per il concerto del 27 gennaio al MAV il costo del biglietto primo settore è di €35 con ridotto di €32 ma ci sarà la possibilità di acquistare presso il botteghino del Teatro Mav i biglietti ridotti a €25 nel secondo settore.

I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro solo dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 16 e la domenica dalle 10 alle 13. Lunedì e Martedì chiusi

