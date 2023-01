Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 19 al 22 gennaio 2023

© moreaoutdoor

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche dal 19 al 22 gennaio 2023 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

Fusarowalking: visite guidate sulle sponde del Lago Fusaro

Domenica 22 Gennaio ore 10.30 MOREA vi accompagnerà lungo le sponde del Lago Fusaro, laguna salmastra conosciuta fin dal III sec. a.C. come Acherusia Palus, alla scoperta di un luogo unico, ricco di storia e di leggenda, oggetto di visita da parte di illustri personaggi della cultura e della politica. La vicinanza al mare e la presenza di varie specie animali contribuiscono ad accrescerne la particolarità!. Costi: Adulti 10 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 5 euro. L’evento si svolgerà domenica 22 gennaio alle 10,30 e la Prenotazione è obbligatoria. Tutte le info al 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com

Il Capodanno Cinese a Napoli al MANN e nella Galleria Principe di Napoli

La Festa di Primavera, conosciuta in occidente come Capodanno Cinese, si festeggerà anche quest’anno a Napoli per la sua sesta edizione sabato 21 gennaio 2023, dalle 10.00 alle 17.30, al MANN il Museo Archeologico Nazionale e nella Galleria Principe di Napoli. Capodanno Cinese a Napoli

Laboratori gratuiti di disegno in Villa Floridiana a Napoli

A Napoli, nel Museo duca di Martina nella bella villa Floridiana del Vomero, ogni terzo sabato del mese e fino ad aprile 2023, si terranno dei laboratori gratuiti di disegno Prossimo 21 gennaio 2023 Laboratori di disegno in Floridiana

Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa a Napoli

Un giorno intero dedicato ai bambini a Pietrarsa e fino ai 14 anni non compiuti non pagheranno. Tante iniziative dalle 9:30 alle 19:30 Giornata dei Bambini a Pietrarsa

Al Teatro Politeama di Napoli il Rigoletto di Giuseppe Verdi del Teatro di San Carlo

Il Rigoletto di Giuseppe Verdi è la prima opera del nuovo anno del Teatro di San Carlo di Napoli e si terrà fino al 24 gennaio 2023 al Teatro Politeama di via Monte di Dio per i lavori nella sala del San Carlo che proseguiranno fino a fine marzo. il Rigoletto di Giuseppe Verdi

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, dal 14 gennaio al 10 aprile 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

BookMob nella Galleria Principe di Napoli: ritorna lo scambio di libri nel Cuore di Napoli

Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 12.00, nella Galleria Principe di Napoli, sarà realizzato il primo BookMob del 2023 a Napoli. Il divertente scambio di libri gratuito BookMob a Napoli

Visite guidate speciali all’Oasi WWF nel Cratere degli Astroni a Napoli

Domeniche speciali a gennaio nel Cratere degli Astroni a Napoli con delle belle visite guidate speciali da non perdere. Le visite sono organizzate dall’Oasi WWF degli Astroni che gestisce il grande parco naturalistico in piena città. Il 22 gennaio 2022 un salto nel giurassico Visite guidate agli Astroni

“Sette spose per sette fratelli”: un grande musical al Teatro Augusteo di Napoli

Ben 22 interpreti sulle scene dal 20 al 29 gennaio 2023 al Teatro Augusteo di Napoli per il grande musical “Sette spose per sette fratelli” con Diana Del Bufalo e Baz. “Sette spose per sette fratelli”

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito dal 2 gennaio al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

Il Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Dal 16 gennaio 2023 fino a maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale di Napoli. Festival del Barocco Napoletano

Concerto e presentazione di un libro nella chiesa di San Demetrio e Bonifacio

Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 11 nella chiesa di San Demetrio e Bonifacio, oggi Aula Magna della Facoltà di Architettura, in Piazzetta Teodoro Monticelli, 6, a Napoli ci sarà la presentazione dell’edizione critica delle opere di Andrea Falconieri a cura di Concetta Pellegrino, Ed. Pizzicato Verlag Helvetia. Intervengono con la curatrice: Prof. Dinko Fabris, Sigrid Leimgruber, M° Francesco Gorio, Direttore editoriale; M° Olga Laudonia. Moderatore: M° Dario Ascoli. Ci sarà la partecipazione dell’Ensemble vocale La Vaga Aurora diretta dal M° Rosario Peluso. Maggiori informazioni

Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli a San Sebastiano al Vesuvio vicino Napoli

Sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 19,30 in poi, dopo il successo degli anni precedenti, ritorna presso le “bottegucce” di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’

Una grande mostra sui Bizantini al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 13 febbraio 2023. In esposizione oltre 400 opere “Bizantini luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”

Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Gli spettacoli del San Carlo fino al 31 marzo al Teatro Politeama: il programma di gennaio

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, il Teatro di San Carlo di Napoli chiuderà per lavori di restauro Gli spettacoli si terranno al Teatro Politeama di via Monte di Dio. dal 15 al 24 gennaio 2023 – Rigoletto di Giuseppe Verdi – Gli spettacoli del San Carlo a gennaio

Le piste di Pattinaggio da non perdere a Napoli e in Campania

A Napoli e in Campania con ancora tante piste di pattinaggio, anche sul ghiaccio, da non perdere. A Napoli c’è quella all’Edenlandia che è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città, ma ci sono altre piste un po’ in tutta la Campania. Le piste di Pattinaggio

Per la prima volta a Napoli il Circo nell’Acqua di Mauro Orfei

Per la prima volta arriva a Napoli il grande spettacolo del Circo nell’Acqua di Mauro Orfei senza animali e con tantissimi artisti internazionali che sarà fino al 6 febbraio 2023 a Fuorigrotta Circo nell’Acqua

Il capolavoro di Antonello da Messina a Donnaregina

Un capolavoro del 1400 del più celebre pittore del Rinascimento meridionale Antonello da Messina, esce per la prima volta esce dalla Sicilia, e sarà in mostra a Napoli a Donnaregina fino al 15 febbraio 2023. Il San Zosimo a Napoli

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

I saldi invernali, a Napoli e in Campania, iniziano prima dell’Epifania

Iniziano giovedì 5 gennaio 2023 a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali, il giorno prima dell’Epifania con sconti che potranno arrivare fino al 50% e anche oltre. Dureranno per 60 giorni. Saldi a Napoli e in Campania

Visite gratuite delle dimore storiche della Campania con anche degustazioni e concerti

Visite gratuite a nove tra le più belle dimore storiche della Campania che apriranno le loro porte con anche degustazioni e concerti. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria Visite gratuite delle dimore storiche

Cinemagma, rassegna gratuita di film a Pozzuoli

Un’interessante rassegna gratuita di film indipendenti, in programma presso il Teatro Sala Molière di Pozzuoli, con 16 cortometraggi e dibattiti e interviste con i protagonisti e i registi fino all’8 febbraio 2023 Cinemagma

Il Presepe del Re: a Napoli a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Visite a Napoli al Presepe Favoloso alla Sanità

A Napoli si continua a visitare, con un piccolo ticket, nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, nella Basilica di Santa Maria della Sanità. La grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli.

“La fiera dei balocchi”: mostra gratuita del giocattolo antico all’Archivio di Stato di Napoli

Oltre mille giocattoli antichi per la “Fiera dei Balocchi” una grande mostra gratuita sul giocattolo antico nel centro storico di Napoli, nel grande Archivio di Stato, fino al 30 gennaio 2023. “La Fiera dei Balocchi”

Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Prorogata fino a marzo 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

