BookMob nella Galleria Principe di Napoli: ritorna lo scambio di libri nel Cuore di Napoli

Torna a Napoli l’evento gratuito che permette di scambiarsi un libro nel centro di Napoli: il primo BookMob del 2023 in città si terrà nella Galleria Principe di Napoli, di fronte al MANN, nel cuore della Napoli antica

Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 12.00, nella Galleria Principe di Napoli, sarà realizzato il primo BookMob del 2023 a Napoli. Il divertente scambio di libri è sempre ideato e organizzato da Librincircolo – BookMob, l’Associazione culturale napoletana che oramai da anni propone questi originali incontri gratuiti che servono per conoscersi e condividere e scambiarsi libri.

In città oramai in tanti hanno partecipato in passato a questi divertenti e semplici eventi: chi vuole partecipare dovrà presentarsi all’appuntamento nella Galleria Principe di Napoli un poco prima delle ore 12 con un suo libro incartato come un regalo con una carta che dovrebbe seguire il tema dell’evento che è questa volta è “a Ciorta”, la fortuna in napoletano.

Il BookMob nella Galleria Principe di Napoli

E nella Galleria Principe di Napoli alle 12.00 di sabato 21 gennaio i partecipanti dovranno disporsi in circolo, mettendosi solo ai lati degli altri, e seguire con attenzione il conteggio che andrà da 1 a 20 che verrà fatto dagli organizzatori che, prima di iniziare spiegheranno velocemente la procedura.

Poi, alla fine del conteggio quando si arriverà al 20, ognuno dovrà porgere il proprio libro alla persona posta a sinistra e riceverlo da chi è collocato alla propria destra. Il giro dei pacchetti colorati contenenti i libri sarà in senso orario e, al termine del conteggio, ogni partecipante sarà in possesso di un libro non suo. Se qualcuno volesse portare più di un libro, quelli in più potranno essere posti al centro del cerchio e al termine del Bookmob, saranno distribuiti a chi è rimasto senza dopo un altro rapido conteggio.

Un evento simpatico che si ripete da anni e con successo a Napoli e che rimette in “circolo” i libri che in genere lasciamo per molto tempo sugli scaffali e che avranno così una nuova vita. Un modo divertente anche di incontro e scambio culturale.

Per partecipare leggete attentamente il regolamento sulla pagina ufficiale facebook dell’evento e ricordate di incartare i libri con carta a tema dell’evento che è questa volta è “a Ciorta”

