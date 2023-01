Il Capodanno Cinese a Napoli al MANN e nella Galleria Principe di Napoli

Anche quest’anno al Mann di Napoli si festeggia la Festa di Primavera con esibizioni e dimostrazioni pratiche di tecniche e cultura cinese e, di pomeriggio, la festa continua nella Galleria Principe di Napoli

La Festa di Primavera, conosciuta in occidente come Capodanno Cinese, si festeggerà anche quest’anno a Napoli per la sua sesta edizione sabato 21 gennaio 2023, dalle 10.00 alle 17.30, al MANN il Museo Archeologico Nazionale e nella Galleria Principe di Napoli.

Basato sui cicli lunari, nel 2023 il Capodanno Cinese cadrà il 22 gennaio, giorno in cui inizierà l’Anno del Coniglio, animale simbolo di gentilezza, talento e sensibilità.

E il MANN e la Galleria Principe di Napoli si riempiranno di persone, non solo di nazionalità cinese, per apprezzare la cultura e le tradizioni cinesi e per i tanti eventi che si terranno nella giornata di festa.

La Festa di Primavera a Napoli – Il programma degli eventi – 21 gennaio 2023

Tra il MANN e la Galleria Principe di Napoli sarà possibile partecipare a dimostrazioni pratiche, a mini-corsi esperienziali, a workshop su intaglio della carta e calligrafia, dimostrazioni di Tai-chi, workshop di pittura tradizionale, show cooking di cucina cinese e poi esibizioni musicali, la scenografica Danza del Leone e tanto altro.

Eventi al MANN Museo Archeologico Nazionale

10:00 – 13:00 – Dimostrazione di pittura tradizionale

10:00 – 14:00 – Dimostrazione di Taijiquan

10:00 – 13:00 – Dimostrazione pratica di Mahjong

10:00 – 13:00 – Dimostrazione pratica di Intaglio della carta

10:00 – 13:00 – Dimostrazione pratica di Calligrafia

10:00 – 13:00 – Infopoint “Studiare e lavorare in Italia”

10:30 – 11:30 – Dimostrazione esperienziale “La Cultura del Tè”

12:00 – 13:00 – Dimostrazione esperienziale “La Cultura del Tè”

12:30 – 13:30 – Cucina e ravioli cinesi, i 饺子 (jiaozi)

14:00 – 16:00 – Dimostrazione pratica di Intaglio della carta

14:00 – 16:00 – Dimostrazione pratica di Calligrafia

14:00 – 16:00 – Infopoint “Studiare e lavorare in Italia”

14:00 – 16:00 – Dimostrazione pratica di Mahjong

14:00 – 15:00 – Esibizioni musicali

15:00 – 16:00 – Dimostrazione di pittura tradizionale

15:00 – 16:00 – Dimostrazione di Taijiquan

15:00 – 16:00 – Dimostrazione esperienziale “La Cultura del Tè”

Eventi nella Galleria Principe di Napoli

16:30 – 17:15 – Apertura dei festeggiamenti per il Capodanno Cinese

Ore 16.30 – apertura dei festeggiamenti e saluti istituzionali del Sindaco Prof. Gaetano Manfredi

A seguire: saluti istituzionali dei partner

ore 16.55 – conto alla rovescia per la mezzanotte (17.00 ora italiana)

ore 17.00 – danza tradizionale dei leoni (a cura di Ciao Cina e dell’Accademia Hak Fu Jow)

A seguire: Danza degli ombrelli (a cura di Ciao Cina)

A seguire: Coro che canta 《疫情过后》(a cura di Ciao Cina)

A seguire: chiusura dei festeggiamenti

Le celebrazioni del Capodanno saranno trasmesse in diretta su AudioLive FM

Maggiori informazioni – Capodanno Cinese a Napoli

