Il “Così fan tutte” di Mozart con le Ebbanesis al Teatro Nuovo di Napoli

Arriva al teatro di via Montecalvario un “Così fan tutte” liberamente tratto dall’opera di Mozart con le Ebbanesis in scena accompagnate da tanti musicisti

Al Teatro Nuovo di via Montecalvario 16 a Napoli, dal 12 al 15 gennaio 2023, arriva una speciale versione da non perdere del “Così fan tutte” di Mozart elaborato e arrangiato musicalmente da Leandro Piccioni e Mario Tronco e diretto Giuseppe Miale di Mauro.

Il “Così fan tutte” vedrà sulle scene del Teatro Nuovo Serena Pisa e Viviana Cangiano, le Ebbanesis, che seguiranno l ‘opera buffa di Wolfgang Amadeus Mozart, accompagnate dai musicisti Alessandro Butera (chitarra manouche, mohan veena), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandoloncello) e Gianluca Trinchillo (chitarra classica).

Un’ambientazione di partenza a Napoli per il “ Così fan tutte” riscritto da Andrej Longo ed elaborato e arrangiato musicalmente da Leandro Piccioni e Mario Tronco, anime musicali dell’Orchestra di Piazza Vittorio, che hanno creato una splendida riduzione musicale per chitarra e voci del Così fan tutte di Mozart, attingendo all’antichissimo mondo della “posteggia napoletana”, la musica dei suonatori di strada.

Il “Così fan tutte” con Serena Pisa e Viviana Cangiano, le Ebbanesis

Il “ Così fan tutte” riscritto da Andrej Longo vede i personaggi di Fiordiligi e Dorabella, interpretati dal duo Ebbanesis, che vivono in un palazzo dei Quartieri Spagnoli, o più lontano in una nobile villa della Chiaja o di Posillipo con una Napoli del ’700 che fa da sfondo alle avventure di due giovani ufficiali, Guglielmo e Ferrando, che, per provare la fedeltà delle rispettive fidanzate Fiordiligi e Dorabella, le corteggiano sotto mentite spoglie.

Una bella trasposizione con una Napoli libertina e cosmopolita, colta e scurrile, che fa da sfondo alla musica popolare in forma di melodramma rende piacevolissimo lo spettacolo che sarà al Teatro Nuovo di via Montecalvario 16 a Napoli, dal 12 al 15 gennaio 2023. Da non perdere.

Teatro Nuovo Napoli Via Montecalvario, 16 – Napoli – Tel. 081 497 6267 – info@teatronuovonapoli.it

