Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 13 al 15 gennaio 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. E ci sono ancora alcune rappresentazioni di presepi viventi da non perdere

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 13 al 15 gennaio 2023 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. E ci sono ancora alcune rappresentazioni di presepi viventi da non perdere

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Sagra della Porchetta torna a Sant’Antonio Abate (NA)

10 giorni di festeggiamenti a Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, per due feste che si uniscono: la Sagra della Porchetta e la Fiera di Sant’Antonio Abate che si terranno dal 13 al 22 gennaio 2023 in Largo Pertini, Via De Luca (Area Mercato). Tanti momenti di gioia, buon cibo e di musica con la partecipazione di bravi artisti partenopei del calibro di Andrea Sannino, Monica Sarnelli, Napolituidine e Sal Esposito che si esibiranno gratuitamente il 18 gennaio Andrea Sannino e il 19 gennaio Monica Sarnelli, Napolituidine e Sal Esposito sempre a ingresso libero. Due feste che si tengono da tanto tempo: ci sarà infatti sia la 25esima edizione della Fiera di Sant’Antonio Abate e che la 42esima Sagra della Porchetta, due eventi per festeggiare in” grande” il santo patrono della cittadina. Maggiori informazioni: Festa a Sant’Antonio Abate

1^ edizione “Portoni, Matassa e Suon” a Campagna (SA)

Un percorso artistico-artigianale nei portoni signorili del centro storico della Città di Campagna accompagnato da degustazioni di prodotti tipici e piatti della tradizione in piazza Palatucci. L’evento “Portoni, Matassa e Suon” si terrà nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2023 a Campagna, la città della Chiena, la grande festa dell’acqua aspettando i Fucanoli. Durante l’intera manifestazione sarà possibile visitare i portoni signorili della città, dove vi saranno mostre artistiche e laboratori lungo le strade del Centro Storico di Campagna. In piazza Palatucci sarà possibile degustare alcuni piatti della tradizione (matasse e fagioli, costareccia, caciocavallo impiccato). Il percorso enogastronomico sarà presente nelle serate del 13 e 14 gennaio; il 15 invece si potranno assaggiare questi piatti tipici sia a pranzo che a cena. Programma completo Pro Loco Campagna.

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

il Salone dei Vini Bio a Salerno – Due location per un evento da non perdere a Salerno dove si presenteranno i migliori vini italiani da agricoltura biologica certificata o in conversione il prossimo 14 gennaio 2023 alle ore 11 al Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino di Salerno, sede dell’Ente Provinciale. Ci sarà un riconoscimento promosso dalla “Guida Bio Selezione Vini 2023” che propone oltre 2000 vini degustati e recensiti e 500 aziende. Di pomeriggio il Salone dei Vini, si trasferisce nella straordinaria Stazione Marittima Zaha Hadid, dalle ore 15 alle 21, con apertura al pubblico che troverà con una selezione straordinaria di vini 100% Bio Maggiori informazioni il Salone dei Vini a Salerno

di pomeriggio si terrà vicino a Montoro, nell'avellinese, nella frazione di Caliano in Montoro un'iniziativa che nasce intorno alla Festa Patronale di Sant'Antonio Abate venerato dalla comunita' di Caliano. Alla festa ci sarà tanto "cibo" che è da sempre, un mezzo straordinario per poter stare insieme, unire ed aggregare le persone. E' anche per questo che è nata l'iniziativa de "Le Notti delle Campanelle". I visitatori saranno immersi in profumi e sapori antichi attraverso la bontà dei prodotti a KM0 , preparati con maestria dalle massaie del luogo seguendo le ricette e la tradizione contadina. A tutto questo si unisce l'atmosfera creata ad hoc dai gruppi folk presenti che allieteranno il percorso con la loro musica. Maggiori informazioni Parrocchia Santi Eustachio E Antonio Abate Montoro Telefono: 0825.520052

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Gennaio 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli a Gennaio 2023

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Gennaio 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli a Gennaio 2023

Gli ultimi Presepi Viventi da non perdere in questo fine settimana

A Sorrento lo splendido Presepe vivente di Casarlano

Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso Presepe vivente di Casarlano che si terrà, con il coinvolgimento di tutta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA), per ben 12 giorni per questa bella edizione del Presepe Vivente. Il Presepe vivente di Casarlano potrà essere visitato, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, anche domenica 15 Gennaio 2023 E’ previsto anche un servizio di navetta gratuito dalle ore 17,30 alle ore 20,30 con partenza dai Parcheggi Terminal di Via San Renato e Viale Caruso-Piazza Tasso a Sorrento. Ci saranno circa 300 figuranti che creeranno una suggestiva e serena atmosfera natalizia che viene avvertita da tutti i visitatori. Presepe vivente di Casarlano

Un bel Presepe Vivente a Cava de’ Tirreni, nel Borgo di Case Trezza

Un bel Presepe Vivente si terrà anche a Cava de’ Tirreni, vicino Salerno, nell’Antico Borgo Case Trezza anche Sabato 14 Gennaio 2023 sempre dalle ore 17:00 alle 21:30 con ingresso libero. Il Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza è organizzato dalla Parrocchia di S.Anna all’Oliveto e dal Comitato “Amici del Presepe” e di tiene da più di 18 anni in questo borgo con oltre 200 figuranti tra abitanti e ospiti di una casa di cura della zona. Anche a Case Trezza il Presepe Vivente ripercorre le scene del classico presepe napoletano Presepe Vivente a Cava de’ Tirreni

