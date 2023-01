Nino Frassica e i Los Plaggers in uno straordinario show al Teatro Cilea a Napoli

Un concerto cabaret molto coinvolgente, uno show musicale particolarissimo di Frassica e dei Los Plaggers con un repertorio di oltre cento brani rivisti e corretti alla maniera di Frassica.

Il 12 ed il 14 Gennaio 2023 ci saranno tre spettacoli molto originali e coinvolgenti al Teatro Cilea del Vomero, a Napoli. Sul palco il grande Nino Frassica accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio.

Gli spettatori vedranno uno show musicale particolarissimo e molto coinvolgente che per oltre due ore li farà entusiasmare per questo straordinario concerto cabaret che Frassica e i Los Plaggers proporranno.

Un grande concerto con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti che regalerà una grande festa ai partecipanti per un’operazione di memoria musicale in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

E il pubblico diventerà pian piano il vero protagonista dell’evento perché sarà travolto dal ritmo incalzante dello show, divertendosi con le invenzioni musicali di Frassica, e cantando e partecipando e direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc…,

Una grande festa coinvolgente che creerà una grande intesa con il pubblico

Una grande festa con un’incredibile un’atmosfera di complicità e intesa tra il pubblico e gli artisti grazie all’inesauribile vèrve comica dell’artista siciliano.

Tra i tanti brani della serata ci saranno anche “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc… tutti rivisti ed adattati per questo incredibile show.

Sul palco assieme a Nino Frassica ci saranno Ivano Girolamo al Piano e Voce, Natale Pagano alle Tastiere, Umberto Bonasera alla Chitarra e Voce, Fabrizio Torrisi al Sax, Eugenio Genovese al Basso e Paolo Bonasera alla Batteria.

Gli spettacoli si terranno il 12 Gennaio alle ore 21:00 e il il 14 Gennaio alle ore 18:00 e alle ore 21:00.Prezzi da 30 a 40 € più prev.. Maggiori informazioni Teatro Cilea

