La Sagra della Porchetta torna a Sant’Antonio Abate

10 giorni di festeggiamenti a Sant’Antonio Abate per due feste che si uniscono: la Sagra della Porchetta e la Fiera di Sant’Antonio Abate che ci regaleranno momenti di gioia, di buon cibo e di musica con la partecipazione di bravi artisti partenopei del calibro di Andrea Sannino, Monica Sarnelli, Napolituidine e Sal Esposito

Ben 10 giorni di festa, dal 13 al 22 gennaio 2023, per la Sagra della Porchetta e la Fiera di Sant’Antonio Abate. Una delle poche sagre in Campania dopo le straordinarie festività natalizie, si terrà a pochi chilometri da Napoli, a Sant’Antonio Abate dove ci sarà la grande Fiera di Sant’Antonio Abate con la Sagra della Porchetta con tanti momenti di musica e festa da non perdere.

A Sant’Antonio Abate, dal 13 al 22 gennaio 2023, si terranno due feste che si svolgono da tanti anni: ci sarà infatti sia la 25esima edizione della Fiera di Sant’Antonio Abate e che la 42esima Sagra della Porchetta, due eventi per festeggiare in” grande” il Santo patrono della cittadina.

La fiera della Porchetta a Sant’Antonio Abate

Una lunga festa che prevede anche una mostra fotografica che racconterà la storia dell’evento e della cittadina e anche una rivisitazione dell’accensione del famoso cippo di S.Antonio e della apprezzatissima benedizione e della fiera degli animali del 17 gennaio.

Non mancherà in questa lunga festa di 10 giorni tanto buon cibo e poi la musica di artisti partenopei del calibro di Andrea Sannino, Monica Sarnelli, Napolituidine e Sal Esposito. Dal 13 al 22 gennaio per la 25esima edizione della Fiera di Sant’Antonio Abate e la 42esima edizione della Sagra della Porchetta ci saranno i seguenti orari della fiera che sarà ingresso libero:

Feriali – dalle 16:00 alle 20:30

Festivi – dalle 10:00 alle 13:00 / dalle 16:00 alle 22:30

17/01/2023 – dalle 9:00 alle 13:00 / dalle 16:00 alle 22:30

La festa si terrà a Sant’Antonio Abate in Largo Pertini, Via De Luca (Area Mercato). Il programma musicale della Fiera è il seguente con concerti a ingresso libero:

18 gennaio 2023- Spettacolo live Andrea Sannino ore 20:30, ingresso libero

19 gennaio 2023: Spettacolo Live Monica Sarnelli ore 20:30, con Live Napolituidine e Sal Esposito ingresso libero

Sagra della Porchetta e la Fiera di Sant’Antonio Abate.

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.