Gli eventi a Napoli da non perdere durante la settimana dal 9 al 14 gennaio 2023: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 gennaio 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 9 a sabato 14 gennaio 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti e sono presentati all’inizio.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 9 a sabato 14 gennaio 2023

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì, dal 27 ottobre 2022 al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria.Prossimo giovedì 12 gennaio Incontri di Archeologia al Mann

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, Museo Anatomico

“La fiera dei balocchi”: mostra gratuita del giocattolo antico all’Archivio di Stato di Napoli

Oltre mille giocattoli antichi per la “Fiera dei Balocchi” una grande mostra gratuita sul giocattolo antico nel centro storico di Napoli, nel grande Archivio di Stato, fino al 30 gennaio 2023 dal lunedì al sabato . “La Fiera dei Balocchi”

Sacri spiriti: una mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino a Napoli fino al 15 gennaio 2023 si potrà visitare gratuitamente la particolarissima mostra “Sacri spiriti. I Songye nella Cappella Palatina”. In mostra i visitatori troveranno oltre 130 straordinarie opere di scultura tradizionale dei Songye, un gruppo etnico africano insediato in ampio territorio nel centro della Repubblica Democratica del Congo. Sacri spiriti

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Eventi a pagamento nella settimana da lunedì 9 a sabato 14 gennaio 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Alessandro Siani ritorna al teatro Diana di Napoli con Extra Libertà live tour

Il bravo Alessandro Siani ritorna al Teatro Diana di Napoli con Extra Libertà Live Tour fino al 15 Gennaio 2023.con un imperdibile appuntamento con la comicità del grande Alessandro Siani che ci parlerà sempre di Libertà. Extra Libertà live tour

Al Teatro Bellini di Napoli ritorna Don Juan in Soho di Patrick Marber

Fino al 15 gennaio 2023 ritorna al Teatro Bellini di Napoli, dopo il grande successo dello scorso anno, il Don Juan in Soho, di Patrick Marber per la regia di Gabriele Russo, uno spettacolo ispirato al Don Giovanni di Molière. Don Juan in Soho

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimi 14 GENNAIO – Grandi Temi Per Piccole Voci | Morte – Laboratorio Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Le mostre e i luoghi da non perdere a Napoli

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

Al Museo di Cappella Sansevero la mostra “In vitro humanitas”

Fino al 16 gennaio 2023 una mostra particolare nello splendido Museo della Cappella Sansevero “In vitro humanitas”: dei corpi umani realizzati con la tecnica del vetro a lume, in diretto dialogo con le due Macchine anatomiche del Museo. “In Vitro Humanitas”

Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Fino al 29 gennaio 2023 al Pan “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, dal materiale del fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Prorogata a marzo nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Continuano a Napoli le visite al Presepe Favoloso alla Sanità

Sono state gratuite fino al 6 gennaio 2023 ma continuano tutti i giorni, con un piccolo ticket, le visite nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, che è conservato dal 2021 nel Rione Sanità nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe è un’opera bellissima, frutto della grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

