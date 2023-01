Un ricco weekend di eventi ad Avella per il lungo ponte dell’Epifania

Prosegue, anche per il lungo ponte dell’Epifania, il ricco programma di eventi organizzati ad Avella, la città d’arte in provincia di Avellino, che renderà la cittadina un luogo dove trascorrere piacevoli momenti di festa insieme ad amici e parenti

Fino all’8 gennaio 2023 sia nel centro storico di Avella che in altri luoghi vicini ci saranno eventi per adulti e bambini per passare momenti di divertimento e conoscere il territorio.

Un’occasione unica per conoscere le bellezza ad Avella, la città d’arte in provincia di Avellino con eventi per bambini ed adulti da non perdere.

Avella Città d’arte: il programma del weekend

Già svolti gli eventi del 5 e del 6: da non perdere gli altri del weekend:

5 gennaio 2023 – “Una notte al museo MIA di Avella ” una bella occasione per riscoprire i reperti archeologici, il Museo archeologico, Museo Immersivo MIA. Le visite teatralizzate sono in programma per le ore 18:00,19:00,20:00, richiedendo la prenotazione al 3792377322/ 3898729750 oppure tramite email: info@mens-lab.it. Il ticket d’ingresso è pari a 12 euro, mentre 8 euro quello ridotto; biglietto gratis fino a 5 anni e diversabili.

” una bella occasione per riscoprire i reperti archeologici, il Museo archeologico, Museo Immersivo MIA. Le visite teatralizzate sono in programma per le ore 18:00,19:00,20:00, richiedendo la prenotazione al 3792377322/ 3898729750 oppure tramite email: info@mens-lab.it. Il ticket d’ingresso è pari a 12 euro, mentre 8 euro quello ridotto; biglietto gratis fino a 5 anni e diversabili. 6 Gennaio 2023 – Dalle 10:30 alle 13:00 – “Caccia al Tesoro al Museo” – Visita al “Museo Immersivo” e caccia al tesoro presso il “Museo Archeologico” di Avella a cura di “Itaca le vie del viaggio”- Previsti tanti quiz, indovinelli, giochi, premi e tanto altro. L’evento è organizzato da Round Italia Art, Itaca in collaborazione con Avellarte. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 3511995125, anche mediante WhatsApp.

– Visita al “Museo Immersivo” e caccia al tesoro presso il “Museo Archeologico” di Avella a cura di “Itaca le vie del viaggio”- Previsti tanti quiz, indovinelli, giochi, premi e tanto altro. L’evento è organizzato da Round Italia Art, Itaca in collaborazione con Avellarte. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 3511995125, anche mediante WhatsApp. 7 Gennaio 2023 – Dalle 10:30 alle 13:00 – “La Befana e la strega Gondrana ”. Calze, scope, dolcetti e carbone. Spettacolo teatrale della Mansarda Teatro dell’Orco e laboratori per festeggiare l’arrivo della Befana nei Giardini del Palazzo Baronale di Avella nella sede MIA del Museo Archeologico ed Immersivo “.Il costo del biglietto è pari a 10 euro dai 3 anni in su, anche per gli adulti; il costo del biglietto prevede anche l’accesso al Museo MIA Immersivo ed Archeologico. È obbligatoria la prenotazione al contatto WhatsApp: 339 5363929.

”. Calze, scope, dolcetti e carbone. Spettacolo teatrale della Mansarda Teatro dell’Orco e laboratori per festeggiare l’arrivo della Befana nei Giardini del Palazzo Baronale di Avella nella sede MIA del Museo Archeologico ed Immersivo “.Il costo del biglietto è pari a 10 euro dai 3 anni in su, anche per gli adulti; il costo del biglietto prevede anche l’accesso al Museo MIA Immersivo ed Archeologico. È obbligatoria la prenotazione al contatto WhatsApp: 339 5363929. 8 Gennaio 2023 – Dalle 10:30 alle 13:00 – Una mattinata da gladiatore. Si potrà scoprire il fantastico mondo dei Gladiatori di Avella tra storia e viaggio nel tempo. Un viaggio nel tempo per vivere una tipica giornata dell’epoca romana. Per i più piccini ci sarà un creativo laboratorio natalizio ed un gustoso premio finale con Ale e Mary di CantastorieTour. L’appuntamento è in Piazza Municipio alle ore 10:30 con inizio della visita guidata e dalla durata di circa due ore. Il costo del ticket è di 15 euro a bambino, sconti per due fratelli il contributo per l’accesso ai siti archeologici per gli adulti è pari a 5 euro.Chiedere prima info e prenotazioni tramite messaggio WhatsApp 3395363929 Cantastorie Tour

Maggiori informazioni sugli eventi Avellarte – Avella Città d’Arte

