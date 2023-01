Visite guidate a Napoli: cosa fare nel lungo weekend dell’Epifania 2023

Ph LAPIS Museum,

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend di fine anno dal 5 al 8 gennaio 2023 ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – LAPIS Museum, il percorso sotterraneo e le prime visite speciali del 2023

La Basilica della Pietrasanta, oggi nota anche come LAPIS Museum, si è proiettata nel nuovo anno con nuovi interessanti eventi culturali. Primo del 2023 la visita teatralizzata di sabato 7 gennaio dalle ore 19.30: l’Associazione culturale NarteA propone LAPIS – Racconti dal grembo di Napoli, visita teatralizzata che rappresenta un’esperienza sensoriale lungo il percorso sotterraneo del LAPIS Museum. Un itinerario suggestivo tra arte, storia, archeologia e inediti racconti che attraversa i secoli e, partendo dalla storia della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, giunge fino alla cripta e gli ambienti del sottosuolo napoletano. La visita teatralizzata si concluderà con una deliziosa degustazione di Greco di Tufo. Il percorso sotterraneo prosegue con le visite guidate tradizionali tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 20.00 con quattro turni di visita (10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30), durante i quali si potrà scoprire il Museo dell’Acqua. Le antiche cisterne greco-romane, cui è stata restituita l’originaria funzione grazie ad una collaborazione con ABC Napoli, affascinano e sorprendono con un percorso di luci e colori. A chiudere l’itinerario di visita il Decumano Sommerso, la parte delle cavità utilizzata come ricovero antiaereo nel corso della Seconda guerra mondiale.

La visita è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 (la mostra Convivia è accessibile fino alle 19.00), i turni di visita per il Museo dell’Acqua sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

Organizzazione : Lapis Museum

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 7 e domenica 8 gennaio – Le tante visite guidate dedicate al festival delle scale

Si sta svolgendo in città il Festival delle scale di Napoli, un grande evento incentrato sulla valorizzazione culturale del grande patrimonio di scale e percorsi gradonati che fanno parte tessuto urbano della città. Quest’anno per la XI edizione, che vede una ampia collaborazione tra il Comune di Napoli, alcune Municipalità cittadine e le associazioni del Coordinamento Scale di Napoli, ci saranno tante visite guidate ed eventi che ci consentiranno di scoprire la Napoli città “verticale” una città con oltre duecento percorsi tra gradini, rampe, scale e gradinate che attraversano la città. Di seguito le visite guidate e gli eventi per il prossimo weekend.

Sabato 7 gennaio

Nà scala e’ contrabbando – Passeggiata teatralizzata storica tra i due Ponti con balli e specialità – borboniche, attraversando le scale della suggestiva Traversa che affaccia sul Vallone di San Rocco – A cura di: Ponti tra Quartiere e Vallone APS Dove: incrocio di Via Saliscendi con Via vecchia San Rocco altezza civ.8 – Quando: ore 10:00 – Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione/tesseramento Info: pagina Fb “ponti tra quartiere e Vallone” – Cell. 3280940424- 3284150676 apspontiperilvallone@gmail.com

– Passeggiata teatralizzata storica tra i due Ponti con balli e specialità – borboniche, attraversando le scale della suggestiva Traversa che affaccia sul Vallone di San Rocco – A cura di: Ponti tra Quartiere e Vallone APS Dove: incrocio di Via Saliscendi con Via vecchia San Rocco altezza civ.8 – Quando: ore 10:00 – Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione/tesseramento Info: pagina Fb “ponti tra quartiere e Vallone” – Cell. 3280940424- 3284150676 apspontiperilvallone@gmail.com Pe ‘o clima, scinnimme pe ‘e scale – Un percorso guidato attraverso il Parco Viviani, le scale di Cupa Vecchia e del Parco Ventaglieri fino a Montesanto – A cura di: Associazione WWF Napoli – Dove: via Girolamo Santacroce, ingresso Parco Viviani – Quando: ore 10:00 – Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione Info: napoli@wwf.it WWF Napoli: 347 3935499

– Un percorso guidato attraverso il Parco Viviani, le scale di Cupa Vecchia e del Parco Ventaglieri fino a Montesanto – A cura di: Associazione WWF Napoli – Dove: via Girolamo Santacroce, ingresso Parco Viviani – Quando: ore 10:00 – Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione Info: napoli@wwf.it WWF Napoli: 347 3935499 La Cantata dei pastori per i piccoli sulle scale della Principessa Iolanda – A cura di: Musi Capodimonte Dove: Grotte delle scale della Principessa Iolanda – Quando: dalle ore 10.30 – Contributo libero – Info: musicapodimonte@libero.itAurora de Magistris 3281569204, giglioaurora@libero.it

– A cura di: Musi Capodimonte Dove: Grotte delle scale della Principessa Iolanda – Quando: dalle ore 10.30 – Contributo libero – Info: musicapodimonte@libero.itAurora de Magistris 3281569204, giglioaurora@libero.it Rifletti, scrivi, rispetta! – Evento di creatività e sensibilizzazione collettiva – Evento adatto anche ai bambini di tutte le età con laboratori creativi e gadget – A cura di: Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte – Dove: Gradinate Santa Maria delle Grazie a Capodimonte, Via Capodimonte, largo tra il civico 19 e 19° (vicino Associazione Verace Pizza Napoletana) – Quando: ore11:00 – Contributo di partecipazione. Info: 3209431770 – Arch. Sara Cucciolito 3209431770 archicucciolo@hotmail.it

– Evento di creatività e sensibilizzazione collettiva – Evento adatto anche ai bambini di tutte le età con laboratori creativi e gadget – A cura di: Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte – Dove: Gradinate Santa Maria delle Grazie a Capodimonte, Via Capodimonte, largo tra il civico 19 e 19° (vicino Associazione Verace Pizza Napoletana) – Quando: ore11:00 – Contributo di partecipazione. Info: 3209431770 – Arch. Sara Cucciolito 3209431770 archicucciolo@hotmail.it Tanto l’aria s’adda cagnà – Evento sui Gradini Ponti Rossi e festa nel Sagrato della Parrocchia di San Tarcisio – A cura di: Borgo Ponti Rossi O.D.V. – Dove: Via Ponti Rossi 295 Napoli – Quando: dalle 17.00 alle 23.00 – Info: Gianni 3313722659

Domenica 8 gennaio

Dalla collina al mare: l’antico borgo di Santo Strato a Posillipo e la pedamentina di via Ricciardi Passeggiata guidata tra atmosfere sospese e suggestioni letterarie – A cura di: Associazione Napoletana Beni Culturali Dove: via Giovanni Pascoli 2, presso ex bar La Bussola – Quando: ore 10:30 – Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione Info: ass.benicult@gmail.com – Gabriella Guida whatsapp 3358236123

Passeggiata guidata tra atmosfere sospese e suggestioni letterarie – A cura di: Associazione Napoletana Beni Culturali Dove: via Giovanni Pascoli 2, presso ex bar La Bussola – Quando: ore 10:30 – Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione Info: ass.benicult@gmail.com – Gabriella Guida whatsapp 3358236123 Percorso alla ricerca dell’anima di Parthenope attraverso il Moiariello – Trekking tra storia e racconti popolari del territorio A cura di: Carmine Maturo e Green Polis Dove: Via Foria, ex Caserma Garibaldi – Quando: ore 11.00 – Prenotazione obbligatoria. Contributo di partecipazione – Info: cellulare 3494597997

Maggiori informazioni – Coordinamento delle Scale di Napoli

Festival delle scale – Programma Completo

