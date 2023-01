Sanità Tà Tà: la notte bianca al Rione Sanità a Napoli con tanti grandi artisti

Notte Bianca al Rione Sanità

Tanta musica nel quartiere piazza Sanità, per la V edizione della notte bianca al Rione Sanità a Napoli con anche siti culturali aperti e negozi in festa in tutto il quartiere. Alla Notte bianca alla Sanità ci saranno, tra i tanti artisti anche, i 99 Posse, Rosario Miraggio, Foja, Valerio Jovine, Andrea Tartaglia, Pepp Oh, Gianni Simioli e tanti altri

A Napoli ritorna di nuovo la grande Notte Bianca al Rione Sanità. Un grande successo negli scorsi anni e Sanità Tà Tà si terrà di nuovo giovedì 5 gennaio 2023 dalle 18 a mezzanotte. Un grande palco in piazza Sanità con tanta bella musica e tanti artisti e negozi in festa in tutto il quartiere.

In particolare sul Palco in Piazza Sanità saliranno tanti grandi artisti napoletani. Previsti i 99 Posse, Rosario Miraggio, Foja, Marco Calone, Valerio Jovine, Emiliana Cantone, Andrea Tartaglia, Mavi, Gabriele Esposito, Mr. Hyde Sabba, Renato Biancardi, Pepp Oh, Gianni Simioli e poi alla Notte Bianca al Rione Sanità ci saranno anche Angelo, Marika Cecere, Chiodo Fisso, Mirko Dionisi, Federico Di Napoli, Gaiè, Fabio Gargano, Pino Giordano, Roberto Lama, Giuseppe Madonna, Renato Maggio, Mara J, Ndré I Perfettamentre, Enzo Picone, Tony Riva, Milena Setola, Maddalena Sorrentino e gli Speakers Di Radio Marte!

Una grande notte dell’Epifania ricca di musica e di tanta allegria in giro per i vicoli e le strade del quartiere Sanità a Napoli il 5 Gennaio dalle 18 alle 24. A Sanità Ta Ta oltre al grande Palco di Piazza Sanità ci saranno anche nove punti musicali con musica del vivo e dj set in varie strade e piazze del quartiere.

Tanta musica alla Notte Bianca al Rione Sanità ma anche tanti siti culturali aperti

Tanta musica ma non solo per la Notte Bianca alla Sanità ma anche siti e luoghi culturali del quartiere che resteranno aperti e che potrete visitare guidati dalle associazioni che operano sul territorio.

I siti culturali aperti per la Notte Bianca al Rione Sanità sono:

Poi grazie all’Associazione Napoli inVita ci sarà una visita guidata itinerante, mentre Spazio ZTL – ZurzoloTeatroLive vi regalerà un prezioso momento musicale nella cornice di Palazzo Sant’Alfonso de’Liguoro.

Sanità-Tà-Tà La Notte Bianca al Rione Sanità è organizzata dalla Municipalità III in collaborazione con Fondazione di Comunità San Gennaro e la direzione artistica a cura di Massimo Jovine.

Maggiori informazioni – Notte Bianca al Rione Sanità

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.