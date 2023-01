Capodanno 2023 a Sorrento e sulla costiera Sorrentina: eventi, concerti e spettacoli

© pacopixel94 (instagram)

Gli eventi a Sorrento, Vico Equense e Piano di Sorrento per la notte di Capodanno e i primi giorni dell’anno 2023 con tante manifestazioni, concerti e spettacoli da non perdere. Da non perdere anche i presepi viventi che si svolgono in costiera

Serate di grande festa a Sorrento e nella costiera sorrentina per la fine dell’anno 2022 e il Capodanno 2023. A Sorrento ci sarà il “Ciuccio di fuoco” per salutare il 2022 e poi gli spettacoli dei fuochi d’artificio, i concerti e gli spettacoli anche per bambini. Un Capodanno speciale a Sorrento e nelle cittadine vicine, tutte piene per questa fine dell’anno come la città di Napoli, che ha preparato una grande festa di ben 4 giorni con grandi eventi in Piazza del Plebiscito e sul Lungomare.

Di seguito i principali eventi della fine ed inizio anno a Sorrento, Vico Equense e Piano di Sorrento

Eventi a Sorrento

Sabato 31 Dicembre 2022

ore 10 fino alle 21 – Piazza Tasso – Teatrino dei burattini;

ore 11,00 e ore 12,00 – Villa Fiorentino l’Igloo Village – Spettacolo di magia e bolle di sapone

ore 11,30 – Teatro Tasso – “Concerto di fine anno” S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra – Strauss e musica viennese;

ore 18,00 – Piazza Tasso – accensione del tradizionale “Ciuccio di Fuoco” con l’esibizione itinerante del gruppo folkloristico “Piedigrotta Sorrentina” e con l’attore Marco Palmieri;

ore 23,00 – Piazza Tasso – “Aspettando il countdown” e a seguire grande Festa di Capodanno con musica live, animazione e Dj Set con Nando Fruscio e Miguel Verdoliva alla consolle e con Emsi Gallo

Domenica 1° Gennaio 2023

01,00 – Marina Piccola di Sorrento – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici;

ore 10 fino alle 21 – Piazza Tasso – Teatrino dei burattini;

ore 17,30 – Teatro Tasso – “Concerto di Capodanno” S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Orchestra, Musica per il nuovo anno;

A Sorrento anche lo splendido Presepe vivente di Casarlano

Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso Presepe vivente di Casarlano che si terrà, con il coinvolgimento di tutta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA). Il Presepe vivente di Casarlano potrà essere visitato, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, anche nei seguenti giorni: 1-2-5-6-7-8-14 e 15 Gennaio 2023 E’ previsto anche un servizio di navetta gratuito dalle ore 17,30 alle ore 20,30 con partenza dai Parcheggi Terminal di Via San Renato e Viale Caruso-Piazza Tasso a Sorrento. Ci saranno circa 300 figuranti che creeranno una suggestiva e serena atmosfera natalizia che viene avvertita da tutti i visitatori. Uno splendido presepe visitabile nei giorni previsti con luoghi al chiuso e all’aperto. Maggiori informazioni: Comunita’ Parrocchiale di Casarlano – Parrocchia di Santa Maria di Casarlano Sorrento Napoli 333.1254799 – 334.8591659. Presepe vivente di Casarlano

Eventi a Vico Equense

Sabato 31 dicembre 2022

Ore 23.30 – Piazza Umberto I – “Capodanno in Piazza”. Disco ’70 – ’80 –’90 ad oggi festeggiando il nuovo anno: DJ set Ivano Petagna, Marco Pesacano e Daniele Decibel Bellini, conduce Vikonos web radio.

Domenica 1° gennaio 2023

Ore 12.00 – Aequa Cineteatrospazioarte – Concerto del primo dell’anno con orchestra sinfonica Musiche Valzer, Polke di Strauss, grande repertorio brillante classico – viennese

Mercoledì 4 gennaio 2023

Ore 10.00 -12.00 “Le Pacchianelle in giro per la città” promosso dai Frati Minimi del Convento di San Vito.

Eventi a Piano di Sorrento

A piano di Sorrento dopo il bellissimo concerto di Eugenio Bennato di venerdì 30 dicembre ci sarà

Lunedì 2 gennaio 2023

Ore 19,00- “Concerto di Natale”- Cappella Oratorio di San Nicola

Martedì 3 gennaio 2023

Ore 19,00 – “Non solo Gospel” -Chiesa di Santa Maria Galatea

I presepi viventi da non perdere in costiera

Nella penisola sorrentina vi consigliamo anche di vedere, oltre al presepe vivente di Casarlano a Sorrento anche i presepi Viventi di Pimonte e di Gragnano.

Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca – Quest’anno i l Presepe Vivente a Gragnano si terrà anche nei giorni 1,6,7e 8 gennaio 2023 nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli. Impegnati per questo straordinario Presepe Vivente ben 300 figuranti in costume d’epoca per una bella rappresentazione che quest’anno è alla sua 8 edizione e occupa uno spazio di ben 000 metri quadrati di stand e scene e che si ripete fin dal 1960. Il presepe vivente nel borgo di Caprile, a Gragnano fa immergere da subito i visitatori nell’atmosfera della Napoli del ‘700, quella rappresentata nel classico presepe, “ abitata” da figuranti in abiti d’epoca . Il presepe vivente nel borgo di Caprile si terrà nei giorni indicati dalle 18:00 alle 20:00 e sarà disponibile il servizio navetta gratuito per i visitatori. AL Presepe ci sarà l’ingresso libero e un parcheggio gratuito presso la Scuola Media Roncalli. Le Navette sono da Piazza San Leone dalle 17,45 alle 20. Maggiori Informazioni – presepe vivente nel borgo di Caprile

