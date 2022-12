Al teatro Sannazaro di Napoli ritorna il Cafè Chantant con Lara Sansone

Ph Teatro Sannazaro

Anche quest’anno ritorna al Teatro Sannazaro lo spettacolo di successo ideato da Lara Sansone che porta con se allegria e voglia di vivere, con musica, danza, canto e recitazione per far trascorrere due ore in spensieratezza agli spettatori

Dal 26 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 al teatro Sannazaro di Napoli torna il Cafè Chantant uno spettacolo di e con Lara Sansone che ha già riscosso tantissimo successo nello scorso anno e negli anni precedenti.

E sono ben 27 anni che questo spettacolo, ideato allora da Lara Sansone riscuote un grande successo per la sua formula vincente; un lavoro che si muove nel solco della Tradizione tipica del teatro Sannazaro e sempre apprezzatissimo dal pubblico e dove si fondono, con sapiente equilibrio, musica, teatro e ballo. Un grande spettacolo concepito per regalare alla città un lavoro che possa restare in scena a lungo come succede in alcune capitali europee con il fado o il flamenco o con i musical americani.

Il Teatro Sannazaro, un tempio del varietà a Napoli

E in quale teatro si poteva mettere in scena uno spettacolo simile se non al Teatro Sannazaro, il mitico tempio del varietà napoletano, che ha cavalcato la storia fino ad arrivare ai nostri giorni, e che oggi rivive la grande festa del Café Chantant non è solo una grande festa spettacolo.

In Café Chantant di Lara Sansone ci sarà una successione imprevedibile e mai uguale di performance di teatro, musica, danza e cabaret che avvolgerà una platea fatta non più di belle poltrone messe in ordinata fila, ma di tavoli con il pubblico che verrà coinvolto in una incredibile macchina teatrale totale, rinnovata ogni anno in forme sempre diverse e al passo con i tempi.

Sul palco del Teatro Sannazaro in Café Chantant assieme a Lara Sansone ci saranno Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Savio De Martino, Francesco D’Alena e Mario Andrisani e il balletto e l’orchestra del Cafè Chantant. Le musiche e la direzione d’orchestra sono di Ettore Gatta, i costumi di Romeo Gigli, le coreografie di Alessandro Di Napoli. E non mancherà anche Carmela Autiero che con il suo “Murzillo chic” ha ideato una coccola culinaria” ad hoc ispirata alle atmosfere del cafè chantant ed al periodo del Natale. Ne è uscito un biscotto colorato e molto adatto allo show.

Cafè Chantant al Sannazaro: prezzi, orari e date

Quando: da Lunedì 26 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

Teatro Sannazaro via Chiaia Napoli Prezzo biglietto: da 35 € tavolini a 30€ palchi circa

