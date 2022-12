Capodanno 2023 a Napoli: gli eventi per la notte di fine anno e i tanti altri eventi gratuiti

New year’s celebrations in Naples. Per Capodanno 2023 a Napoli non solo una notte speciale con tanti eventi ma anche 4 giorni di eventi gratuiti per festeggiare la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno. In allegato il programma di dettaglio anche in Inglese

Tanti eventi per la fine dell’anno 2022 e l’arrivo del nuovo anno a Napoli, tutti gratuiti organizzati dal Comune di Napoli. Iniziamo dagli eventi per la notte speciale del 31 Dicembre 2022 a Napoli con una grande festa sul Lungomare, uno spettacolo e tanti concerti in Piazza del Plebiscito ed anche uno straordinario “Concerto di Capodanno” dell’Orchestra Giovanile Nuova Scarlatti nel grande Palavesuvio che si trova nel quartiere di Ponticelli e capace di ospitare più di tremila spettatori.

Ma gli eventi del periodo di Capodanno a Napoli non ci saranno solo la notte del 31 dicembre ma fanno parte di un programma ricco di manifestazioni, iniziative e spettacoli dal vivo per tre giorni e in vari luoghi della città.

Da Nisida a Ponticelli, da piazza del Plebiscito al Lungomare passando per la Galleria Umberto, una grande festa su più giorni all’insegna della tradizione con tanti eventi gratuiti da non perdere e si comincia giovedì 29 dicembre 2022 con un concerto in memoria di Pino Daniele. E non dimenticate che a Capodanno la MetroLinea 1 e la Funicolare Centrale funzioneranno NO STOP.

Il programma dei 4 giorni di festa a Napoli

29 dicembre 2022

“Qualcosa arriverà Audiovisual Live Performance” omaggio in memoria di Pino Da[1]niele, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo fatto da giovani talenti. Galleria Umberto I, ore 19. Ingresso libero fino ad esaurimento capienza.

30 dicembre 2022

“ Il Castello Musicante” A Napoli un Capodanno dei bambini da non perdere – Maschio Angioino, dalle ore 10 alle 20. Ingresso libero.

A Napoli un Capodanno dei bambini da non perdere dalle ore 10 alle 20. Ingresso libero. “That’s Napoli live show” uno spettacolo musicale ideato e diretto dal M° Carlo Morelli. Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, ore 10:30.

uno spettacolo musicale ideato e diretto dal M° Carlo Morelli. Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, ore 10:30. “Rkomi in concerto” Special guest: La Niña, LNDFK, Nziria, Lil Jolie e le promesse: Ste, Rama, Gaiè. Piazza del Plebiscito, ore 21.

31 dicembre 2022

Ore 12 – “Concerto di Capodanno” dell’Orchestra Giovanile Nuova Scarlatti. Palavesuvio , ore 12. Ingres[1]so libero fino ad esaurimento posti.

dell’Orchestra Giovanile Nuova Scarlatti. , ore 12. Ingres[1]so libero fino ad esaurimento posti. 0re 21,30 – Spettacolo e concerti Piazza del Plebiscito – Con Peppe Iodice e il cast di Peppy Night (Francesco Mastandrea, Francesco Procopio) Daniele decibel Bellini – e poi tanti ospiti tra i quali Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi.

– (Francesco Mastandrea, Francesco Procopio) Daniele decibel Bellini – e poi tanti ospiti tra i quali Dopo la mezzanotte in Piazza Plebiscito – Franco Ricciardi in concerto e gran finale con dj set Daniele Decibel Bellini e live di Lucariello

e gran finale con dj set Dalle 22.00 del 31 dicembre 2022 e fino all’alba del 1° gennaio 2023, Lungomare di Napoli – La notte è “Etnica”. Due palchi sul Lungomare con gli artisti del collettivo Drop Eventi. Musica, luci e arti performative

1 gennaio 2023

“Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone”, concerto a cura del M° Roberto De Simone in programma nella Basilica di San Domenico Maggiore alle ore 17:30. Ingresso libero.

