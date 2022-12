Al Teatro Bellini di Napoli ritorna Don Juan in Soho di Patrick Marber

Ph Mario Spada

Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna al Teatro Bellini di Napoli il Don Juan in Soho, di Patrick Marber, ispirato al Don Giovanni di Molière, con prezzi speciali

Dal 22 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 ritorna al Teatro Bellini di Napoli, dopo il grande successo dello scorso anno, il Don Juan in Soho, di Patrick Marber per la regia di Gabriele Russo, uno spettacolo ispirato al Don Giovanni di Molière.

Don Juan in Soho sarà al Bellini di Napoli fino al 15 gennaio 2023 con prezzi interessanti che partono da 15 euro e con una imperdibile Promo Natale per 2 biglietti per qualsiasi giorno in un qualsiasi settore al prezzo di € 30,00 + commissioni.

Don Juan in Soho, di Patrick Marber al Teatro Bellini di Napoli

Dopo il successo dello scorso anno, che segnò la riapertura del Teatro Bellini dono tantissimi mesi di chiusura, ritorna il Don Juan in Soho di Marber firmato da Gabriele Russo con sul palco del teatro un grande un cast composto da tanti straordinari attori che affascinano e coinvolgono gli spettatori.

Un Don Juan ispirato al Don Giovanni di Molière ma contemporaneo che ci racconta le vicende di uno spregiudicato DJ, interpretato da Daniele Russo, un Don Giovanni contemporaneo, amorale e ambiguo, ma realmente autentico, che si muove tra le mille luci di Soho, il quartiere della trasgressione londinese.

E attorno a lui ruotano tanti personaggi che rappresentano le più disparate tipologie di esseri umani, Dall’escort all’arrivista, fino alla radical chic e attivista ecologista, impegnata nella difesa di un ecosistema sostenibile.

Tanti bravi attori sul palco del Bellini per il Don Juan

Le belle le scene di Roberto Crea per la commedia di Patrick Marber assieme ai tanti bravi attori che saranno per 90 minuti sul palco del Bellini e che sono, in ordine d’ingresso Daniele Russo…Don Juan e poi Alfredo Angelici …Pete, Noemi Apuzzo …Elvira, Gaia Benassi …Lottie, Claudia D’Avanzo …Mattie/Dalia, Gennaro Di Biase …Vagabondo, Carlo Di Maro …La Statua, Sebastiano Gavasso …Aiace, Mauro Marino …l Padre, Arianna Sorrentino …Ruby, Alfonso Postiglione …Stan e Gianluca Vesce …Colm. Prezzi interessanti che partono da 15 euro.

Don Juan in Soho al Bellini: prezzi, orari e date

