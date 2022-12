Natale a Città della Scienza: un mese tra scienza, gioco e fantasia e grande festa dell’Epifania

© Napoli da Vivere

Un mese speciale a Città della Scienza con tanti eventi e attività per tutti i visitatori, piccoli e grandi con tanti laboratori che saranno tutti a tema natalizio tra scienza e divertimento assicurato e poi le nuove mostre temporanee e eventi al bellissimo Planetario, uno dei più grandi in Italia

Il Natale a Napoli arriva anche a Città della Scienza dove fino all’8 gennaio 2023 ci saranno tante attività per tutti i visitatori, piccoli e grandi. Nel weekend sempre tanti laboratori che saranno tutti a tema natalizio tra scienza e divertimento assicurato e poi ci saranno le nuove mostre temporanee oltre agli eventi al bellissimo Planetario, uno dei più grandi in Italia e la visita al museo Corporea il grande museo che ci illustra il corpo umano.

In questo periodo anche le mostre temporanee:

Spazio al Futuro , promossa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare- INFN, che coinvolge il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’Universo e delle leggi fisiche che ne regolano il funzionamento;

il futuro è nell’oceano realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche -CNR che illustra, con prototipi e installazioni, le principali caratteristiche dell’ambiente marino, con particolare attenzione all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile; “Bonelli Story, guardando Procida, un mare di storie a fumetti” una grande novità con trecento opere esposte per celebrare gli 80 anni di Sergio Bonelli Editore. Da Tex a Dylan Dog, passando per Zagor e Dragonero: una spettacolare esperienza ricca di oggetti rari e curiosità sulle serie che hanno fatto la storia del fumetto italiano. In più c’è una sezione speciale dedicata all’albo de “Il Commissario Ricciardi a Fumetti”, realizzato per omaggiare Procida Capitale della Cultura.(prezzo da 3 a 5 €)

Poi c’è sempre lo straordinario Planetario che presenterà al proprio pubblico nuovi live show, dedicati al cielo del mese di dicembre. Da non perdere Venerdì 16 dicembre alle 16, nell’ambito della Seconda Giornata Nazionale dello Spazio promossa da ASI e Governo italiano, uno show gratuito (obbligatoria la prenotazione) in cui con Angelo Zinzi dell’ASI, si parlerà della missione della NASA “DART”, la prima mai tentata dall’umanità per provare a deviare l’orbita di un asteroide.

E poi una grande festa per l’Epifania che chiuderà il periodo natalizio con la Grande Festa della Befana, il 6 gennaio dalle 9 alle 17 (biglietto unico 7€) con tanti science show, animazioni per i più piccoli e tante belle sorprese, sempre all’insegna della scienza e della tecnologia.

Orari e giorni di Apertura per Natale

Giorni e orari di apertura – Sabato e domenica ore 9.00 – 17.00

Aperture straordinarie

Lunedì 26 dicembre (Santo Stefano) ore 9.00 – 17.00

Lunedì 2 gennaio ore 9.00 – 16.00

Venerdì 6 gennaio (Festa della Befana) ore 9.00 – 17.00

Giorni di chiusura

Domenica 25 dicembre 2022

Domenica 1° gennaio 2023

Prezzi vari con tante offerte da 5 a 14 euro

Maggiori informazioni – Natale a Città della Scienza

