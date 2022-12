Cinema al Rione Sanità: per Natale due rassegne gratuite con i migliori film napoletani

Ph Medusa Film

Due rassegne cinematografiche gratuite alla Sanità per Natale che presenteranno i più bei film napoletani degli ultimi anni ma anche visite guidate e tanto altro

Per il periodo natalizio nel rione Sanità a Napoli si terranno 2 belle manifestazioni gratuite che presenteranno i più bei film napoletani degli ultimi anni ma anche visite guidate e tanto altro.

Il primo evento gratuito si chiama Take Me To Church. Film Edition ed è una rassegna cinematografica che prevede 7 film sul Natale che tutti i napoletani doc dovrebbero conoscere ma che prevede anche visite guidate, esposizioni e performance musicali. L’evento è a cura di Upside s.r.l., Fondazione di Comunità San Gennaro e Scuola Italiana di Comix In collaborazione con: Osservatorio Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il secondo evento, sempre gratuito, che si svolgerà nel Rione Sanità si chiama Natale napoletano ed è una rassegna cinematografica che presenta i migliori film napoletani natalizi ed è a cura dell’Associazione Nuovo Cinema Paradiso.

Entrambe le rassegne verranno proposte gratuitamente nel Rione Sanità per le festività natalizie nell’ambito del programma di eventi natalizi organizzato dal Comune di Napoli dal titolo “Altri Natali. Co’ tutti i sentimenti” che si svolgerà in città dall’8 al 31 dicembre 2022 e che propone tantissimi eventi gratuiti a tema natalizio in tutte le Municipalità cittadine.

Take Me To Church. Film Edition – programma degli eventi

Take Me To Church. Film Edition è una rassegna cinematografica dal 14 al 20 dicembre 2022 con visite guidate, esposizioni e performance musicali che prevede in ogni serata la visione dei film e poi altri eventi.

Tra questi anche una breve visita guidata agli spazi della Basilica di San Severo fuori le Mura, oggi sede dell’orchestra Sanitansamble e della Cappella dei Bianchi di Sant’Antonio da Padova che ospita il Figlio Velato di Jago, una visita all’esposizione di tavole artistiche realizzate dalla Scuola italiana di Comix ed ispirate alle locandine dei lungometraggi. Tra gli eventi anche un open act di 15 minuti che vede protagonisti artisti del panorama musicale campano e un talk su tematiche socio-culturali che coinvolge docenti, autori, attori e registi.

Gli incontri sono i seguenti:

14 DICEMBRE 2022 – Ore 18:00-20:30 BASILICA DI SAN SEVERO FUORI LE MURA Salita dei Cinesi, 74 Il Sistema Sanità – Le Pietre Scartate Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Orchestra Sanitansamble; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG)

Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Orchestra Sanitansamble; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG) 15 DICEMBRE 2022 – Ore 18:00-20:30 BASILICA DI SAN SEVERO FUORI LE MURA Salita dei Cinesi, 74 Il ladro di cardellini Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Giovanni Block; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG)

Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Giovanni Block; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG) 16 DICEMBRE 2022 – Ore 18:00-20:30 BASILICA DI SAN SEVERO FUORI LE MURA Salita dei Cinesi, 74 Rosa Pietra Stella Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Ars Nova Napoli; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG)

Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Ars Nova Napoli; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG) 17 DICEMBRE 2022 – Ore 18:00-21:30 BASILICA DI SAN SEVERO FUORI LE MURA Salita dei Cinesi, 74 Nimble fingers Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Luigi Esposito e Damiano Davide; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG)

Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Luigi Esposito e Damiano Davide; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG) 18 DICEMBRE 2022 – Ore 18:00-20:30 BASILICA DI SAN SEVERO FUORI LE MURA Salita dei Cinesi, 74 Fino ad essere felici Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Roberto Ormanni; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG)

Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Roberto Ormanni; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG) 19 DICEMBRE 2022 – Ore 18:00-20:30 BASILICA DI SAN SEVERO FUORI LE MURA Salita dei Cinesi, 74 Nostalgia Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Azul; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG)

Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Azul; Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG) 20 DICEMBRE 2022 – Ore 18:00-20:30 BASILICA DI SAN SEVERO FUORI LE MURA Salita dei Cinesi, 74 Natale in casa Cupiello; Simposio suino in Re Minore; About a mother; Merry Grandmas; La mucca nel cielo; Là dove la notte Con visita guidata (facoltativa) Open act di: Giglio Talk a cura di: Osservatorio Giovani (OTG)

Tutti gli eventi di Take Me To Church. Film Edition prevedono Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Prenotazioni: www.eventbrite.it Informazioni: email eventi@apogeorecords.it

Natale napoletano – programma degli eventi

Il secondo evento alla Sanità è Natale napoletano è una rassegna cinematografica gratuita che prevede, dal 19 al 21 dicembre, i migliori film napoletani natalizi. Un bell’evento che propone 7 film sul Natale che ogni napoletano doc deve aver visto almeno una volta nella vita o quanto meno deve averne sentito parlare. Tutti i film verranno proiettati al Cinema Materdei alla Calata Fontanelle, 3 a Napoli.

19 Dicembre 2022 – Ore 16:00 – Natale al campo 119

19 Dicembre 2022 – Ore 18:00 – No grazie, il caffè mi rende nervoso

20 Dicembre 2022 – Ore 16:00 – Opopomoz

20 Dicembre 2022 – Ore 18:00 – 32 Dicembre

21 Dicembre 2022 – Ore 16:00 – Napoli milionaria

21 Dicembre 2022 – Ore 18:00 – Chi ha incastrato Babbo Natale?

21 Dicembre 2022 – Ore 20:00 – Una pelliccia di visone

La rassegna Natale Napoletano prevede ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Info e prenotazioni: email cinemaparadiso2009@libero.it

Maggiori informazioni – Altri Natali – Comune di Napoli

