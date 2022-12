Cinema e Musical a 2 euro di sera nel Museo di Capodimonte

Il cinema ritorna la sera nel museo di Capodimonte a Napoli per il periodo natalizio con i più famosi Musical a soli 2 euro. E si entra anche nel grande Museo con lo stesso biglietto di 2 euro

Una bella rassegna cinematografica si terrà di sera nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, dal giorno 8 al giorno 17 dicembre 2022, con tante proiezioni dei musical più belli e famosi. I film saranno proiettati nell’Auditorium alle ore 20 dei giorni 8,9,10 e 15,16 e 17 dicembre 2022 e gli spettatori potranno accedere, acquistando in biglietteria il ticket al costo di 2 euro previsto per le aperture serali, senza bisogno di prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Nei giorni delle proiezioni il Museo sarà aperto dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) per dare comunque la possibilità a chi non volesse vedere il film di visitare il Museo e le mostre in corso.

Una rassegna con i Musical più belli di sempre

La rassegna prevede sei pellicole molto note che hanno emozionato intere generazioni, da Gli uomini preferiscono le bionde a Cenerentola a Parigi, da La febbre del sabato sera a Moulin Rouge! da Coco a Yesterday. La rassegna cinematografica, a cura di Maria Tamajo Contarini, Anna Masecchia e Lorenzo Marmo.

Il programma delle proiezioni a Capodimonte

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2022, ORE 20.00 – Gli uomini preferiscono le bionde – Di Howard Hawks, 1953, USA, 91 minuti

Di Howard Hawks, 1953, USA, 91 minuti VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022, ORE 20.00 – Cenerentola a Parigi – di Stanley Donen, 1957, USA, 103 minuti

– di Stanley Donen, 1957, USA, 103 minuti SABATO 10 DICEMBRE 2022, ORE 20.00 – La febbre del sabato sera* (vietato ai minori di 14 anni) – di John Badham, 1977, USA, 119 minuti

(vietato ai minori di 14 anni) – di John Badham, 1977, USA, 119 minuti GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022, ORE 20.00 – Moulin Rouge! – Baz Luhrmann, 2001, USA, Australia, 125 minuti

– Baz Luhrmann, 2001, USA, Australia, 125 minuti VENERDÌ 16 DICEMBRE 2022, ORE 20.00 – Coco – di Lee Unkrich, Pixar Animation, 2017, USA 105 minuti

– di Lee Unkrich, Pixar Animation, 2017, USA 105 minuti SABATO 17 DICEMBRE 2022, ORE 20.00 – Yesterday – di Danny Boyle, 2019, R.U, Russia, Giappone, Cina, USA 115 minuti

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano – Ingresso con pagamento del ticket Museo (2 euro), senza prenotazione e fino ad esaurimento posti. Per informazioni capodimonte.cultura.gov.it – Tel + 39 339 2194907

