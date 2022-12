Villaggio del Gusto a Seiano: Due giorni di buon cibo ma musica, cabaret ed eventi in costiera sorrentina

Ph Facebook Il Villaggio del Gusto

Una grande festa per famiglie che propone una gustosissima rivisitazione degli antichi piatti della tradizione natalizia partenopea. Massima libertà di scelta con vari menù che variano da quello con la Minestra Maritata, insalata di rinforzo e baccalà o quello con Rigatoni al ragù di Polpo, Sartù di riso alla napoletana e quelli con tanti altri squisiti piatti

A Seiano di Vico Equense, sulla splendida costiera sorrentina nei giorni di sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 dalle 12:00 alle 22:00 si terrà la grande festa del Villaggio del Gusto. L’evento del Natale più magico che ci sia ritorna anche quest’anno nell’antico borgo di Seiano sulla splendida costiera sorrentina.

Il Villaggio del Gusto a Seiano è una grande festa per famiglie che propone una gustosissima rivisitazione degli antichi piatti della tradizione natalizia partenopea.

A Seiano al Villaggio del Gusto ognuno può scegliere cosa mangiare: alla cassa ci saranno ticket singoli per ogni piatto, e si potrà decidere se prenderne solo uno oppure assaggiarli tutti. Da non perdere il menù con la Minestra Maritata, insalata di rinforzo e baccalà o quello con Rigatoni al ragù di Polpo, Sartù di riso alla napoletana o i Lampi e tuoni una favolosa Pasta e Ceci rivisitata e tante altre bontà ancora. Non mancheranno anche il Fish end Chips alla Napoletana, il Cuoppo di Mare e tanto altro e poi il gran finale con la favolosa Zeppola di Natale.

Due giorni di buon cibo ma anche di musica, cabaret ed eventi per grandi e bambini

Al Villaggio del Gusto a Seiano ci saranno 2 giorni con tanto buon cibo ma con tanta buona musica, cabaret ed eventi per grandi e bambini. Ci saranno spettacoli con grandi nomi della tv e della radio di animazione, cabaret, musica, laboratori creativi per grandi e piccini.

Non mancherà la casa di Babbo Natale, il Natale di Pulcinella, uno spettacolo per grandi e piccoli e tanta buona musica dal vivo. E poi nelle serate tanta musica e spettacoli da non perdere come sabato 10 il Cabaret di Gianni Marino da Made in Sud e domenica 11 alle ore 13 grande tombolata con Luca Sepe e Rafelopazz.

Il Villaggio del Gusto a Seiano di Vico Equense – Programma Spettacoli

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 12:00-18:00 LAB-ART – Laboratori per bambini e ragazzi a cura dei BARATTOLI COSMICI

Ore 17:30 IL NATALE DI PULCINELLA Spettacolo per bambini e famiglie a cura dei BARATTOLI COSMICI Ore 19:00-20:30 CASA DI BABBO NATALE Dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale le consegnargli la loro lettera

Ore 20:00 LIVE MUSIC con i JEKO REVIVAL – a seguire Musica anni ’70 e ’80 e contemporanea CABARET con GIANNI MARINO Direttamente da MADE IN SUD. A seguire MUSICA DEI QUEEN con ENZO MERCURY Il sosia di Freddie Mercury da TALE E QUALE SHOW

DOMENICA 11 DICEMBRE

Ore 12:00-18:00 LAB-ART – Laboratori per bambini e ragazzi a cura dei BARATTOLI COSMICI

Ore 12:30-19:30 CASA DI BABBO NATALE Dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la loro lettera

Ore 13:30 LUCA SEPE e RAFELOPAZZ In “UNA TOMBOLATA SPETTACOLARE”

Ore 17:30 LA LEGGENDA DEGLI UOMINI ROSSI Spettacolo per bambini e famiglie a cura dei BARATTOLI COSMICI

Ore 19:30 Dai TAMAMBULANTI Ensemble “A NORD DI SORRENTO” – Viaggio musicale tra i canti inediti e popolari del Meridione d’Italia con: Beppe Gargiulo voce e tamburo Enzo Mazzarella fisarmonica – Antonio Di Ponte chitarra e voce

Maggiori informazioni – 3313433425 – 3464724338 FB ilvillaggiodelgusto2022 – Villaggio del Gusto.

