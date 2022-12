Christmas Jazz: concerto natalizio a Donnaregina, nel centro storico di Napoli

Ritorna, dopo il successo delle precedenti edizioni, Christmas Jazz a Donnaregina, uno degli eventi più attesi per l’innovativa e coinvolgente formula musicale dedicata alle magiche atmosfere del Natale eseguite per la prima volta con la fusione di jazz e voce lirica. E quest’anno prezzi eccezionali da 5 a 20 euro

Contenuto sponsorizzato

Sabato 10 dicembre 2022, nello splendido scenario del Complesso Monumentale di Donnaregina nel centro storico di Napoli, si terrà Christmas Jazz un emozionante concerto natalizio da non perdere.

Dopo il successo delle precedenti edizioni Christmas Jazz è uno degli eventi più attesi per l’innovativa e coinvolgente formula musicale dedicata alle magiche atmosfere del Natale eseguite per la prima volta con la fusione di jazz e voce lirica

Ad esibirsi in questa data esclusiva, tra gli splendori di Donnaregina a Napoli, la Jazz Band VMood composta da affermati talenti del settore protagonisti di diversi festival italiani che accompagneranno in un suggestivo viaggio musicale la meravigliosa voce del Soprano di fama internazionale Romina Casucci.

Le musiche e le magiche atmosfere del Natale nel complesso di Donnaregina

Il Complesso di Donnaregina, museo Diocesano di Napoli, è situato a pochi passi dal Duomo della città e rappresenta uno dei maggiori scrigni di bellezza del territorio ed è il luogo ideale dove perdersi nella magia della Musica.

Christmas Jazz, il concerto natalizio a Donnaregina, è organizzato dal NOMEA, citata su Forbes per le sue attività e premiata tra le migliori startup innovative italiane per gli eventi internazionali. Il brand supporta e sostiene la campagna sociale natalizia dell’Associazione Italiana per la Lotta al neuroblastoma dedicata alla ricerca scientifica per i tumori infantili.

Il concerto Christmas Jazz si terrà Sabato 10 dicembre 2022, nel Complesso Monumentale di Donnaregina su due turni alle ore 17.30 e poi alle ore 20.00. Per partecipare i prezzi a persona variano da 5 a 20 euro a seconda del settore prescelto.

Christmas Jazz a Donnaregina: prezzi, orari e date Quando: Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17.30 e poi alle ore 20.00

Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17.30 e poi alle ore 20.00 Dove: Complesso Monumentale di Donnaregina, Largo Donnaregina Napoli

Complesso Monumentale di Donnaregina, Largo Donnaregina Napoli Prezzo biglietto: Settore A – 20 €/Settore B – 15 €/Settore C – 10 €/Settore D – 5 €

Settore A – 20 €/Settore B – 15 €/Settore C – 10 €/Settore D – 5 € Acquisto Ticket : Azzurro service

: Contatti e informazioni: Nomea 3756139180 (solo messaggi Whatsapp) – eventinomea@gmail.com (Metro e Parcheggi nelle vicinanze)

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.