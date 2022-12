Performance itineranti per scoprire il Teatro di Eduardo De Filippo, il San Ferdinando di Napoli

© Napoli da Vivere

Ritorna “Il teatro e/è la città” delle belle visite-performance itineranti che ci condurranno alla scoperta del grande Teatro napoletano che fu di Eduardo De Filippo facendoci scoprire quel rapporto inscindibile che lega il teatro ad Eduardo e alla città. Un evento particolarissimo a soli 5 euro

“Il teatro e/è la città” ritorna fino 18 dicembre 2022 con delle originali visite teatralizzate per conoscere il Teatro San Ferdinando di Napoli, la storica sala di Eduardo De Filippo.

L’evento propone nei week-end delle belle visite-performance itineranti che attraverso gli “spazi” del teatro, dal foyer allo storico sotto palco in legno e fino al “camerino” di Eduardo, ci faranno scoprire il rapporto inscindibile che lega il teatro a Eduardo De Filippo e alla città. Le visite guidate, curate dall’Associazione Artèpolis, propongono un percorso, inedito e originale, per raccontare e far scoprire il Teatro San Ferdinando coinvolgendo i partecipanti lungo un percorso particolare a metà tra la “visita guidata” e la “performance teatrale”.

Visite anche all’esposizione permanente dedicata all’Attore Napoletano

Una bella iniziativa che ci consentirà di conoscere oltre ai luoghi di Eduardo anche ciò che è accaduto ed accade in uno storico teatro cittadino. Per l’occasione si potrà vedere anche l’esposizione permanente dedicata all’Attore Napoletano; un vero e proprio museo, allestito e curato da Giulio Baffi.

Qui scopriremo la storia del teatro, dal café-chantant all’avanspettacolo, dalla sceneggiata alla commedia fino al teatro sperimentale d’avanguardia, attraverso costumi, oggetti, manoscritti, e circa 400 cimeli.

Il Teatro e la città le visite teatralizzate al Teatro San Ferdinando

Il Teatro e la Città sono delle performance itinerante tra apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie per far vivere, raccontare, animare i luoghi del Teatro San Ferdinando con gli attori diplomati alla Scuola del Teatro di Napoli.

All’iniziativa partecipano gli attori diplomati alla Scuola del Teatro di Napoli, Triennio 2019 -2021 che sono Pasquale Aprile, Francesca Cercola, Chiara Cucca, Matteo De Luca, Valentina Di Leva, Manuel Di Martino, Miriam Della Corte, Enrico Disegni, Giulia Ercolini, Eleonora Fardella, Angelica Greco, Valentina Martiniello, Simone Miglietta, Gianluigi Montagnaro, Gianni Nardone, Giulia Piscitelli, Federico Siano, Salvatore Testa, Antonio Turco

Calendario delle Performance itineranti de “Il Teatro e la Città”

sabato 26 novembre: ore 11 e 12,15

sabato 3 dicembre ore 11 e 12,15

domenica 4 dicembre ore 11

sabato 10 dicembre ore 12,15

domenica 11 dicembre ore 11

sabato 17 dicembre ore 11 e 12,15

domenica 18 dicembre ore 11

Il prezzo di ingresso unico è di soli 5,00 Euro – Biglietti in vendita online su vivaticket.it e presso le biglietterie dei teatri Mercadante e San Ferdinando

Maggiori informazioni – Teatro San Ferdinando 081 551 33 96 – Info teatrodinapoli.it

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.