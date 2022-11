Il Don Carlo di Giuseppe Verdi inaugura la stagione 2022/2023 del Teatro San Carlo di Napoli

Ph. Luciano Romano

Versione straordinaria in 5 atti al teatro San Carlo per l’apertura della nuova stagione per il Don Carlo di Giuseppe Verdi per la regia da Claus Guth e diretto da Juraj Valcuha con un supercast di interpreti

AGGIORNAMENTO – SERATA INAUGURALE DEL 26/11 ANNULLATA IN SEGNO DI LUTTO PER LA TRAGEDIA DI ISCHIA.

Sabato 26 novembre 2022 Da martedì 29 novembre al via la Stagione 2022/2023 del Teatro di San Carlo con il Don Carlo di Giuseppe Verdi, per la regia da Claus Guth e diretto da Juraj Valcuha, con l’Orchestra e Coro del Teatro San Carlo. Le repliche del Don Carlo, che viene proposto sul palcoscenico del Lirico di Napoli 21 anni dopo la sua ultima rappresentazione, proseguiranno fino a martedì 6 dicembre 2022. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta-differita su Rai5 alle 21.15 dello stesso giorno.

Il Don Carlo di Giuseppe Verdi, per la regia da Claus Guth, sarà proposto con un nuovo allestimento nella rara versione in cinque atti, con le scene di Etienne Pluss e i costumi di Petra Reinhardt. Nel cast, Michele Pertusi sarà Filippo II, Matthew Polenzani, sarà il protagonista Don Carlo mentre nei panni di Rodrigo ci saranno Ludovic Tézier e Ernesto Petti. Ailyn Perez debutta nel ruolo di Elisabetta di Valois ed Elina Garanca, sarà impegnata nel ruolo della Principessa Eboli. Alexander Tsymbalyuk sarà Il Grande Inquisitore. Il Maestro del Coro del San Carlo è José Luis Basso.

Il Don Carlo è un dramma lirico su libretto originale in francese di François-Joseph Méry e Camille Du Locle, ispirato alla tragedia in cinque atti Don Carlos, Infant von Spanien di Friedrich Schiller ed è la partitura più lunga e complessa di Verdi.

Le repliche al Teatro di San Carlo ci saranno nei giorni seguenti:

sabato 26 novembre 2022, ore 17:00 Inaugurazione – I – dress code: cravatta nera (evento rimandato in segno di lutto per Ischia)

martedì 29 novembre 2022, ore 19:00

giovedì 1 dicembre 2022, ore 18:00

sabato 3 dicembre 2022, ore 19:00

martedì 6 dicembre 2022, ore 19:00

Prezzi da 40 a 800 euro

