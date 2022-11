A Napoli inizia la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno: c’è anche un presepe a grandezza naturale

Copyright © Napoli da Vivere

Inaugurata la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio Armeno a Napoli conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo che ci farà immergere in una straordinaria atmosfera natalizia. E quest’anno ci sarà anche un bellissimo presepe a grandezza naturale

Inaugurata in questi giorni la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada dove si respira un’atmosfera natalizia unica al mondo.

Al momento non sono previste le luminarie natalizie, ma è già stato installato, e visitabile liberamente, un bellissimo presepe a grandezza naturale sistemato nella bellissima Basilica di San Lorenzo Maggiore, che si trova all’inizio di via San Gregorio Armeno, un complesso monumentale stupendo che è un incredibile esempio di stratificazione di architetture di epoche diverse.

La Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno

La fiera vede assieme sia l’associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno” cui partecipano tutte le botteghe di San Gregorio Armeno che l’associazione “Arte Presepiale San Gregorio Armeno” cui partecipano le storiche bancarelle di Via Maffei e di San Gregorio Armeno.

Tutta la zona di San Gregorio Armeno e quella dei decumani, a partire dalle antiche botteghe dei maestri presepiali di Napoli esporranno i loro bellissimi presepi, lavori e tutte le novità che hanno preparato ultimamente. Si parla anche di una prossima organizzazione dei flussi pedonali di turisti legata all’enorme flusso di persone che affollerà la zona per visitare la tradizionale Fiera di San Gregorio che ha reso famosa Napoli nel mondo.

Per chi si trova in zona ricordiamo che via San Gregorio Armeno non è solo la strada dei presepi e delle botteghe dell’arte presepiale. E’ anche una delle più antiche strade di Napoli e cela tante sorprese e tesori straordinari da scoprire per i visitatori ed i turisti. Scoprite cosa vedere a Napoli a via San Gregorio Armeno oltre ai presepi.

Maggiori informazioni – Botteghe di San Gregorio Armeno

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.