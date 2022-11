A Città della Scienza ritorna Futuro Remoto con centinaia di eventi gratuiti tra laboratori, incontri ed eventi

Centinaia di eventi gratuiti a Remoto a Napoli con una speciale edizione in presenza per esplorare, riflettere e raccontare i tanti Equilibri e Disequilibri della nostra storia, della nostra vita, del nostro Pianeta

Dal 23 al 27 Novembre 2022 si svolgerà, con attività in presenza a Città della Scienza e con attività da remoto, la XXXVI edizione di Futuro Remoto che racconterà i tanti Equilibri e Disequilibri della nostra storia, della nostra vita, del nostro Pianeta. Previsto un fitto programma di attività con centinaia di eventi in presenza cui si potrà partecipare gratuitamente.

PH Facebook Città della Scienza

A Futuro Remoto presenti esperti, scienziati, Università e centri di Ricerca con incontri proposte laboratoriali, dimostrative e Science Show sul tema di quest’anno. Le tantissime proposte in presenza sugli argomenti in tema si tradurranno in centinaia di eventi, convegni e call che verranno tenute in presenza dal 22 al 27 novembre 2022 a Città della Scienza a Napoli.

A Futuro Remoto, nei 6 giorni dell’evento, si parlerà, nell’ambito del tema dell’edizione di Spazio, Mare, Cambiamenti Climatici, Sviluppo Sostenibile e rapporto tra Arte&Scienza&Società e saranno presentate tantissime attività di ricerca sia classiche che di attualità scientifica di frontiera.

Non mancheranno tantissime proposte laboratoriali, dimostrative e Science Show tenute dalle tante Università e istituzioni Scientifiche e di Ricerca che parteciperanno e che prevedono l’interazione e il coinvolgimento diretto ed esperienziale con il pubblico.

