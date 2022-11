Antonio Capuano al Teatro Mercadante con “T&P. Totò e Peppino”, un omaggio a Samuel Beckett

Ph Ivan Nocera

Prima nazionale al teatro Mercadante di Napoli per Antonio Capuano, con Totò e Peppino, omaggio a Samuel Beckett. Il bravo sceneggiatore e regista di numerosi successi cinematografici e teatrali, attraverso due figure mitiche del teatro e del cinema italiano, Totò e Peppino De Filippo, rende omaggio al genio di Samuel Beckett

Sarà al Teatro Mercadante di Napoli dal 16 al 27 novembre 2022 lo spettacolo T&P. Totò e Peppino, omaggio a Samuel Beckett che vede come autore e regista Antonio Capuano, il regista napoletano di cinema, tv e teatro. Capuano, regista vincitore del David di Donatello 2022, è un apprezzato sceneggiatore e regista di numerosi successi cinematografici come Vito e gli altri, Pianese Nunzio 14 anni a maggio, Luna Rossa e di spettacoli come Medea e Otto pezzi inutili, vincitore nel 2022 del David Speciale, ed è stato pure omaggiato dal premio Oscar Paolo Sorrentino che gli ha dedicato il finale del suo grande film “E’ stata la mano di Dio” .

Prima nazionale per T&P. Totò e Peppino, omaggio a Samuel Beckett

T&P. Totò e Peppino, omaggio a Samuel Beckett vede sulle scene Roberto Del Gaudio, nei panni di Totò/Hamm, e Carlo Maria Todini in quelli di Peppino/Clow, con un allestimento e la riscrittura di Capuano a partire dai dialoghi provati da Totò e Peppino nelle vesti di Hamm e Clow, i due personaggi di “Finale di partita” che fu “provata” a Napoli da Totò e da Peppino De Filippo ma non portata sulle scene.

Ed ora Antonio Capuano ha recuperato, riscritto e reimmaginato quel loro duetto andato perduto seguendo una traccia con un Totò-Hamm cieco e incapace di stare in piedi e un Peppino-Clow che non si siede mai con vari riferimenti a vari spunti da Finale di partita di Samuel Beckett.

La produzione è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale. Info: tel. 081.5524214 | biglietteria tel. 081.5513396 – biglietteria@teatrodinapoli.it

