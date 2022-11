Qualcuno volò sul nido del cuculo al Teatro Bellini di Napoli per la regia di Alessandro Gassman

Ph Rosellina Garbo

Una commedia scritta da Ken Kesey nel 1962, e poi portata in scena a Broadway dove ebbe un grande successo, superato poi dallo straordinario film di Miloš Forman. Al Bellini un testo riadattato da Maurizio de Giovanni per la regia di Gassman ci presenta una straordinaria metafora sul rapporto tra individuo e Potere costituito, un grido di denuncia che scuote le coscienze e che fa riflettere

Dal 15 al 27 Novembre 2022 al Teatro Bellini di Napoli torna Qualcuno volò sul nido del cuculo uno spettacolo di Alessandro Gassman con Daniele Russo. Sul palco del Bellini un cast di 12 bravi attori che faranno emozionare di sicuro il pubblico in sala per un’opera che è un vero e proprio inno alla libertà e che vede l’adattamento del testo di Maurizio de Giovanni.

Una bella storia già conosciuta da tutti per il famoso film di Miloš Forman

Al Bellini un testo che nasce da una storia molto conosciuta perché trasformata in un bellissimo film da Miloš Forman ed interpretato da un indimenticabile Jack Nicholson. Qualcuno volò sul nido del cuculo fu scritta da Ken Kesey nel 1962, e poi portata in scena a Broadway da Dale Wasserman dove ebbe un grande successo, che venne superato poi dal film di Forman. La trama ci narra dell’amicizia tra Randle McMurphy e i suoi compagni d’ospedale. Randle è un delinquente che si finge matto per evitare la galera preferendo ad essa il ricovero in un ospedale psichiatrico.

Al Bellini la storia viene presentata in una rielaborazione curata dallo scrittore Maurizio de Giovanni, che, pur lasciando intatta tutta la bellezza della vicenda, ha avvicinato a noi questa storia tutta americana ambientandola nel 1982 nell’Ospedale psichiatrico di Aversa.

La grande regia di Alessandro Gassmann ha fatto il resto portando sulle scene un allestimento “personalissimo, elegante e contemporaneo” con un ottimo cast che vede in Daniele Russo un eccezionale Dario Danise il Randle McMurphy “nostrano”. Al Teatro Bellini uno spettacolo forte ma commovente e divertente allo stesso tempo, un testo che è una vera lezione d’impegno civile. Da non perdere.

Qualcuno volò sul nido del cuculo al Bellini: prezzi, orari e date

Quando: dal 15 al 27 Novembre 2022

dal 15 al 27 Novembre 2022 Dove: Teatro Bellini, via Conte di Ruvo 14 Napoli

Teatro Bellini, via Conte di Ruvo 14 Napoli Prezzo biglietto: da 18 a 32 euro

da 18 a 32 euro Contatti e informazioni: Tel. 081.5499688 – Dal lunedì al sabato 10.30 – 13.30 / 16.00 – 19.00 domenica 10.30 – 13.00

Tel. 081.5499688 – Dal lunedì al sabato 10.30 – 13.30 / 16.00 – 19.00 domenica 10.30 – 13.00 Evento ufficiale – Qualcuno volò sul nido del cuculo

