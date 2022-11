Festa della Castagna a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Una bella festa della Castagna negli ampi spazi del Parco del Sole nella Frazione San Eustachio di Montoro nell’avellinese dove provare le buone castagne della zona e poi tante altre specialità del periodo tra cui gli Scialatielli con Porcini e Castagne, il Calzoncello di Castagna o la buona Crostata di Castagne. Da non perdere la serata musicale con “A Paranza r’o Lione”uno dei migliori gruppi di musica popolare della Campania

Ritorna anche quest’anno al Parco del Sole, nella Frazione San Eustachio di Montoro in provincia di Avellino l’attesa la “Festa della Castagna”. Dopo una riuscitissima Festa della Zeppola che si è svolta ultimamente stavolta a Montoro ci sarà dal 19 al 20 novembre 2022 la bella “Festa della Castagna”, un evento che ci consentirà di provare tante bontà a base di castagne, e non solo.

La festa della Castagna, organizzata dalla dbr Service, offrirà ai partecipanti un evento ricco con tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina tra gli ampi spazi verdi del Parco del Sole dove è prevista anche un’apposita area per bambini e musica a animazione nei giorni della festa. Da non perdere la serata musicale del 19 novembre alle ore 20 con “A Paranza r’o Lione” uno dei migliori gruppi di musica popolare della Campania

Date e menù della festa della Castagna

La Festa della Castagna si terrà anche nei giorni 19 e 20 Novembre 2021 al Parco del Sole in Via Flavita, Sant’Eustachio di Montoro (AV). Ingresso gratuito

Apertura Stand:

Sabato 19 novembre 2022 dalle ore 16.00 alle 23.30;

Domenica 20 novembre 2022 dalle 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 23.00;

Menù delle Specialità:

I principali piatti che si potranno degustare sono:

Scialatielli con Porcini e Castagne;

Zuppa;

Calzoncello di Castagna;

Tronco di Castagna;

Crostata di Castagne;

Caldarroste;

Tantissime altre specialità di dolce alle castagne;

Panini con vari contorni;

Patatine fritte;

Bibite;

Vino Rosso.

Disponibile Ampio parcheggio e Parco gioco per bambini – Infoline: 331.2564618 – 348.6025612 – dbrservicesrl@gmail.com – La zona è facilmente raggiungibile con il Raccordo Autostradale SA –AV – Uscite consigliate da Salerno Montoro Sud- da Avellino Montoro Nord. Disponibile ampio parcheggio e parco gioco per bambini.

Maggiori informazioni – Festa della Castagna Parco del Sole

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.