Lina Sastri in scena al Teatro Diana di Napoli con “Eduardo mio”

Lina Sastri porta al Teatro Diana il “suo” Eduardo de Filippo

Lina Sastri, dopo il grande successo personale ottenuto in Tv in Vincenzo Malinconico assieme a Massimiliano Gallo, sarà sul palco del Teatro, Diana di Napoli con “Eduardo mio / Maestro di vita e di palcoscenico” uno spettacolo in parole, musica e poesia, un omaggio ad un grande “maestro” che l’avvio alla splendida carriera di artista.

In scena fino al 20 novembre 2022, Lina Sastri racconta il “suo Eduardo” attraverso i suoi ricordi personali del lavoro svolto assieme a teatro e poi parla dell’uomo Eduardo attraverso le lettere, le poesie e le sue opere, accompagnando il racconto con la che lui amava.

Eduardo mio / Maestro di vita e di palcoscenico

Sulla scena una grande foto di Eduardo, vecchio e pensieroso scattata da Fabio Donato, immagine divenuta iconica del grande Edoardo. E Lina Sastri lo ricorda con uno spettacolo in parole, musica e poesia, attraverso i miei ricordi personali e la musica che Lui amava eseguita da Filippo D’Allio alla chitarra, Gianluca Mirra alle percussioni, Ciro Cascino al pianoforte e tastiere, Gennaro Desiderio al violino e Gaetano Diodato al contrabbasso. Prezzi da 21 a 35 euro

