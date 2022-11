4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 14 al 19 novembre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 14 a sabato 19 novembre 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 14 a sabato 19 novembre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Visite guidate, concerti, spettacoli e tour gratuiti per Napoli Misteriosa

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 si terrà in città una nuova rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. L’evento si affianca al ricco programma di altre attività gratuite che si sta svolgendo, in tutta la città, per il progetto Affabulazione Di seguito le visite guidate, i concerti, i reading e i laboratori di Napoli Misteriosa Alcuni eventi- 18 Novembre – Decumano do Priatorio – 10.00 p.zza San Domenico – Guida gratuita ingresso a pagamento- 18 Novembre – Forcella e i suoi misteri – 10.00 Duomo – Visita gratuita – Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 25 novembre 2022, si terranno i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Gli eventi si svolgeranno fino a fine novembre 2022 presso la Sala Scarlatti del Conservatorio, con ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.Prossimi mercoledì 16 novembre – Salut d’amour: omaggio alla Scuola napoletana viola Alfonso Avitabile arpa Lucia di Sapio musiche di F. Lebano, G. Caramiello, S. Mercadante, G. Martucci, G. Panariello, P. Marrone, M. Salerno, R. Altieri, P. Condorelli, L. De Migno venerdì 18 novembre – Soirée d’étoiles a cura di Ivana Fusco e Emma Innacoli soprano Adriana Cordua, Stefania Mazza pianoforte Ivana Fusco musiche di C. Debussy, F. Poulenc, E. Satie, R. Hahn Concerti gratuiti

“Extra Moenia. La Città esplosa”: spettacoli gratuiti a Napoli nord

Altro evento gratuito a Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione, sostenuto dal Comune di Napoli. “Extra Moenia. La Città esplosa”, è una bella rassegna che si terrà fino al 3 dicembre 2022 in vari luoghi della VII Municipalità di Napoli. Previsti 10 spettacoli e poi 1 reading e 2 Laboratori, in vari siti di grande interesse storico e culturale della zona: in settimana il 18/11/2022 – ROSA E SPINE – Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano Via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, 98, 80144 Napoli – di Carlo Faiello con Isa Danieli coreografie Antonello Tudisco. il 19/11/2022 – L’ AMORE ALL’ETA’ DEL REGNO – Chiesa dell’Immacolata a Capodichino Piazza G. Di Vittorio 32, 80144 Napoli – Orchestra da Camera di Napoli, Raffaella Ambrosino soprano, Gabriella Colecchia mezzosoprano, Direttore Enzo Amato, coreografie Irma Cardanoi “Extra Moenia – la città esplosa

Concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti nel Teatro Mediterraneo a Napoli

Fino al 19 dicembre 2022 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare si terrà una bella rassegna musicale gratuita dal titolo “Sotto il cielo più puro” con la Nuova Orchestra Scarlatti- L’evento fa parte del progetto “Affabulazione”, e offrirà al pubblico un mix brillante e popolare di spettacoli per tutti i gusti e tutte le generazioni. I concerti sono tutti a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prossimo Mercoledì 16 novembre: ScarlattinBlues – gioco raffinato e brillante di un’Orchestra classica che attraverso una serie di graduali trasformazioni sinfoniche diventa una big band jazz. “Sotto il cielo più puro”

