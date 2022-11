Festa della Dieta mediterranea ad Acciaroli: concerti gratuiti di Enzo Avitabile e Clementino

Photo by Heather Ford on Unsplash

“Buon compleanno Dieta Mediterranea” una bella festa ad Acciaroli di tre giorni, con 20 postazioni per degustare i cibi e grandi concerti gratuiti per ricordare che l’Unesco ha riconosciuto questo modello di vita come Patrimonio Immateriale dell’Umanità anni fa proprio in questo periodo, per la precisione il 16 novembre 2010

Si terrà nel Porto di Acciaroli dall’11 al 13 novembre 2022 e poi il 16 novembre 2022 una bella festa in onore della Dieta Mediterranea. L’evento, dal titolo Buon compleanno Dieta Mediterranea, celebra questo stile di vita nato nel Cilento, a Pioppi, grazie a Ancel Keys che individuò le componenti salutari nel cibo dei cilentali dando origine agli studi sulla dieta mediterranea.

Poi l’Unesco ha riconosciuto questo modello di vita come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, anni fa in questo periodo, per la precisione il 16 novembre 2010. E le cittadine principali del Cilento, Acciaroli, Pioppi e Pollica hanno organizzato questa grande festa in onore della dieta mediterranea.

Per l’occasione ci saranno tanta buona musica e, naturalmente, tanto buon cibo che contraddistingue la Dieta Mediterranea. Presenti nel porto di Acciaroli ben 20 postazioni per degustare i cibi che hanno resto questo stile di vita famoso nel mondo con tutti i prodotti e le ricette della cucina mediterranea: dai legumi al pesce e poi le verdure, i salumi e i formaggi.

Il programma degli intrattenimenti prevede nel porto di Acciaroli:

venerdì 11 novembre alle 19 – I Musica&Buskers,

sabato 12 novembre alle 21 – Enzo Avitabile in concerto

domenica 13 novembre alle 19 – Clementino, Parole musica

Da non perdere a Pioppi in questi giorni una visita al Museo della Dieta Mediterranea, una struttura didattica aperta al pubblico in cui, con sale espositive, video, immagini, testi ed elementi che raccontano la Dieta Mediterranea.

Maggiori informazioni – “Buon compleanno Dieta Mediterranea”,

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.